Budoucnost jezdeckého trhu ve Formuli 1 visí na jediném jménu, a tím je Lewis Hamilton. Podle Dana Fallowse jeho rozhodnutí o pokračování kariéry určí, kdo zůstane, kdo odejde a jak se letos přeskupí celé vedení týmů.
Jedno rozhodnutí může rozhýbat celý paddock. V zákulisí Formule 1 se čím dál častěji mluví o tom, že právě Lewis Hamilton by letos mohl sehrát roli spouštěče zásadních změn na jezdeckém trhu. Podle bývalého technického ředitele Red Bullu a Aston Martinu Dana Fallowse bude další vývoj na jezdeckém trhu do značné míry určovat právě to, jak se sedminásobný mistr světa rozhodne pokračovat ve své kariéře.
Hamilton má za sebou mimořádně složitý první rok ve Ferrari, který zůstal hluboko za očekáváním fanoušků i samotného týmu. V průběhu všech 24 velkých cen se mu nepodařilo ani jednou vystoupat na stupně vítězů. Šlo o vůbec první sezónu jeho bohaté kariéry, kterou zakončil bez jediného umístění v nejlepší trojce.
Právě tento propad formy znovu rozproudil spekulace o Hamiltonově další budoucnosti ve Formuli 1. V paddocku se stále častěji objevují názory, že pokud Ferrari nedokáže nabídnout vůz schopný pravidelně bojovat o vítězství, mohl by britský jezdec svou kariéru uzavřít po sezóně 2026.
Fallows v podcastu James Allen on F1 upozornil, že Hamilton podle něj není typem závodníka, který by ve sportu setrvával pouze z lásky k samotnému závodění. Přestože jej řadí po bok Fernanda Alonsa z hlediska schopností a zkušeností, vnímá mezi nimi zásadní rozdíl v přístupu. Zatímco Alonso si dokáže udržet motivaci i mimo čistě výsledkový úspěch, u Hamiltona hraje klíčovou roli konkurenceschopnost vozu.
Otázkou tak podle Fallowse není jezdecká kvalita, ale chuť pokračovat v prostředí, kde není k dispozici špičková technika. Hamilton chce vítězit, bojovat o tituly a být součástí absolutní elity. Pokud tyto podmínky splněny nebudou, nemusí mít důvod zůstávat.
Ferrari se mezitím připravuje i na možné scénáře do budoucna. V juniorském programu stáje roste Oliver Bearman, který získává zkušenosti u Haasu a je považován za jednoho z hlavních kandidátů na povýšení do továrního týmu. V případě Hamiltonova odchodu by se právě on mohl dostat do popředí zájmu.
Fallows zároveň naznačil, že pokud by se Hamilton rozhodl odejít, učinil by tak s dostatečným předstihem. Ferrari by tím získalo čas na reakci a celé jezdecké pole by se mohlo dát do pohybu. Jedno je však zřejmé. Jakýkoliv zásadní přesun na trhu může letos začít právě u Lewisa Hamiltona.
Aston Martin míří do sezóny 2026 s ambicí výrazně posunout své výkony díky novým pravidlům F1. I přes velké investice včetně Adriana Neweyho, Hondy a moderních zázemí zůstává otázkou, zda se potenciál promění ve výsledky.
Budoucnost jezdeckého trhu ve Formuli 1 visí na jediném jménu, a tím je Lewis Hamilton. Podle Dana Fallowse jeho rozhodnutí o pokračování kariéry určí, kdo zůstane, kdo odejde a jak se letos přeskupí celé vedení týmů.
První oficiální testy vozů pro sezonu F1 2026 se uskuteční koncem tohoto měsíce v Barceloně. Týmy zde poprvé prověří nové vozy podle letošních technických předpisů a naznačí možné favority nadcházející sezony.
Philippe Bianchi potvrdil, že motokára jeho zesnulého syna Julese byla nalezena, po tom co bylo z jejich domu odcizeno celkem devět motokár.
Max Verstappen prohlásil, že by se nikdy nepodřídil týmovým pokynům McLarenu tak, jak to v roce 2025 udělal Oscar Piastri. Jeho slova znovu otevírají debatu o roli týmových příkazů a rozdílných jezdeckých mentalitách ve Formuli 1.
Cadillac vstupuje do testů Formule 1 v Barceloně s ambicí zaujmout a udělat výrazný dojem svým novým designem. Tým se soustředí nejen na výkon, ale i na vizuální stránku, která má signalizovat jeho vážné ambice v šampionátu.
Alpine se po vzájemné dohodě rozloučí s Jackem Doohanem, který nebude součástí týmu od sezóny 2026. Končí tak kapitola jezdce vychovaného akademií Alpine a obě strany se otevírají novým směrům do budoucna.
Stefano Domenicali, prezident Formule 1 a bývalý šéf Ferrari, vyzývá tým, aby do sezóny 2026 vstoupil s pozitivní energií a jasným plánem. Podle něj je nyní pro Ferrari klíčové připravit se na nadcházející výzvy a neztratit motivaci.
Romain Grosjean se znovu setkal s helmou, která mu v roce 2020 při děsivé nehodě v Bahrajnu zachránila život. Tento moment je silnou připomínkou toho, jak zásadní roli hraje moderní bezpečnost ve Formuli 1.
George Russell se netají úlevou nad tím, že se Formule 1 posunula dál od éry výrazného ground effectu. Při zpětném ohlédnutí připomněl, jak extrémní fyzickou zátěž tehdejší monoposty představovaly, a popsal období, kdy se spolu s Lewisem Hamiltonem snažili na vlastní kůži upozornit na limity, na které je technická koncepce vozů dostávala.
Lando Norris se v novém vlogu vrací k týdnu, který mu přinesl titul mistra světa Formule 1. V emotivním ohlédnutí popisuje závěrečné okamžiky rozhodujícího závod.
Williams pokračuje v tichém, ale cíleném budování své budoucnosti s ambicí vrátit se mezi špičku Formule 1. Tradiční tým postupně připravuje půdu pro další fázi svého vývoje, jejíž detaily si zatím pečlivě střeží.