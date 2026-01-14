Rozhodnutí Lewise Hamilton může odstartovat zásadní změny na trhu jezdců

Lewis Hamilton v Kanadě
Lewis Hamilton v Kanadě, foto: Scuderia Ferrari
Josef Mráček VČERA 17:22
Budoucnost jezdeckého trhu ve Formuli 1 visí na jediném jménu, a tím je Lewis Hamilton. Podle Dana Fallowse jeho rozhodnutí o pokračování kariéry určí, kdo zůstane, kdo odejde a jak se letos přeskupí celé vedení týmů.

Jedno rozhodnutí může rozhýbat celý paddock. V zákulisí Formule 1 se čím dál častěji mluví o tom, že právě Lewis Hamilton by letos mohl sehrát roli spouštěče zásadních změn na jezdeckém trhu. Podle bývalého technického ředitele Red Bullu a Aston Martinu Dana Fallowse bude další vývoj na jezdeckém trhu do značné míry určovat právě to, jak se sedminásobný mistr světa rozhodne pokračovat ve své kariéře.

Hamilton má za sebou mimořádně složitý první rok ve Ferrari, který zůstal hluboko za očekáváním fanoušků i samotného týmu. V průběhu všech 24 velkých cen se mu nepodařilo ani jednou vystoupat na stupně vítězů. Šlo o vůbec první sezónu jeho bohaté kariéry, kterou zakončil bez jediného umístění v nejlepší trojce.

Právě tento propad formy znovu rozproudil spekulace o Hamiltonově další budoucnosti ve Formuli 1. V paddocku se stále častěji objevují názory, že pokud Ferrari nedokáže nabídnout vůz schopný pravidelně bojovat o vítězství, mohl by britský jezdec svou kariéru uzavřít po sezóně 2026.

Max Verstappen v Kanadě

Max Verstappen prozrazuje, co čekat od Red Bullu na úvodních testech sezony

Fallows v podcastu James Allen on F1 upozornil, že Hamilton podle něj není typem závodníka, který by ve sportu setrvával pouze z lásky k samotnému závodění. Přestože jej řadí po bok Fernanda Alonsa z hlediska schopností a zkušeností, vnímá mezi nimi zásadní rozdíl v přístupu. Zatímco Alonso si dokáže udržet motivaci i mimo čistě výsledkový úspěch, u Hamiltona hraje klíčovou roli konkurenceschopnost vozu.

Otázkou tak podle Fallowse není jezdecká kvalita, ale chuť pokračovat v prostředí, kde není k dispozici špičková technika. Hamilton chce vítězit, bojovat o tituly a být součástí absolutní elity. Pokud tyto podmínky splněny nebudou, nemusí mít důvod zůstávat.

Ferrari se mezitím připravuje i na možné scénáře do budoucna. V juniorském programu stáje roste Oliver Bearman, který získává zkušenosti u Haasu a je považován za jednoho z hlavních kandidátů na povýšení do továrního týmu. V případě Hamiltonova odchodu by se právě on mohl dostat do popředí zájmu.

Fallows zároveň naznačil, že pokud by se Hamilton rozhodl odejít, učinil by tak s dostatečným předstihem. Ferrari by tím získalo čas na reakci a celé jezdecké pole by se mohlo dát do pohybu. Jedno je však zřejmé. Jakýkoliv zásadní přesun na trhu může letos začít právě u Lewisa Hamiltona.

