Sedminásobný mistr světa Lewis Hamilton po náročném prvním roce u Ferrari pracoval během zimy na seberozvoji a znovuobjevení radosti z jízdy před novou sezonou.
Sedminásobný mistr světa Lewis Hamilton popsal svou zimní přestávku jako období hluboké introspekce, během níž si kladl „nepříjemné otázky“, aby zjistil, jaké změny musí udělat pro sezonu F1 2026. Po náročném prvním roce u Scuderia Ferrari v roce 2025 se snažil „znovu objevit radost“ z jízdy a pročistit svou mysl před novou sezónou.
Přestup z Mercedesu vzbudil mezi fanoušky očekávání, že by Hamilton mohl konečně získat vysněný osmý titul. Realita byla však odlišná – SF-25 nebyl vůz schopný bojovat o vítězství, a Hamilton si připsal pouze jednu radostnou chvíli při sprintu v Číně. Sezonu zakončil se 156 body na šestém místě, zatímco jeho týmový kolega Charles Leclerc skončil pátý s 86 body navíc.
Navzdory obtížím Hamilton rok 2025 nepovažuje za ztracený, i když musel překonat náročnou adaptaci na Ferrari a přizpůsobit se odlišné týmové filozofii. „Je to o analyzování toho, kde jste, nastavování cílů a hledání cesty, jak jich dosáhnout,“ uvedl v rozhovoru pro Corriere della Sera. „Mým cílem bylo vyhrát Mistrovství světa s Ferrari, ale nepodařilo se. To ale neznamená, že stále nemohu uspět.“
Podle Hamiltona bylo důležité podívat se sám do sebe a zároveň sledovat lidi kolem sebe, od kolegů až po rodinu, zůstat motivovaný a klást si těžké otázky. „Dělám dost? Můžu být lepší? Můžu být laskavější? Jak bych měl změnit své metody?“ uvedl Hamilton. Tvrdí, že odpovědi našel, ale nejprve musel pochopit, jak je hledat.
Zimní příprava přinesla i změny v týmu. Ferrari oznámilo nového závodního inženýra pro rok 2026 a Riccardo Adami byl přeřazen jinam. Hamilton oceňuje, že nové předpisy mu umožnily více ovlivnit podobu vozu SF-26. „Na tomto autě je trochu mé DNA, a to mě nadchlo,“ řekl.
Hamilton také zdůraznil, že svého týmového kolegu Charlese Leclerca nevidí jako soupeře, který by měl rozdělovat fanoušky. „Ferrari je jedno. Lidé ji sledují jako náboženství. Mým cílem není rozdělovat fanoušky. Oba chceme vyhrát, ale tým je vždy na prvním místě,“ dodal.
Předsezonní testy v Bahrajnu ukázaly, že Ferrari vypadá konkurenceschopně, ale stále není jasné, jak se bude situace vyvíjet v závodech. „Malé vyšlo z testů. Všichni se schovávali s náplní paliva,“ připustil Hamilton.
I přes náročný minulý rok Hamilton stále cítí vášeň pro závodění. „Po téměř 20 letech ve Formuli 1 stále prožívám ty emoce. Jen dva lidé na světě jezdí Ferrari v F1 a já jsem jeden z nich,“ řekl.
Na závěr zopakoval svou motivaci a víru v tým. „Přišel jsem do Ferrari, protože jsem v to věřil a stále věřím. Tento tým má vše, co je potřeba k vítězství. Musíme to zvládnout spolu s fanoušky. Snadné to není, ale je to cesta, kterou chci jít.“
