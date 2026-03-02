Charles Leclerc a jeho partnerka Alexandra Saint Mleux jsou svoji. Svatbu potvrdili na sociálních sítích skrze svatební video a několik fotografií.
Před pár dny se na sociálních sítích objevilo video, na kterém Charles Leclerc a jeho partnerka Alexandra Saint Mleux jedou společně ve Ferrari 250 Testa Rossa, oblečeni do bílých svatebních oděvů. Spekulace o jejich svatbě oficiálně skončily, když Alexandra změnila své jméno na Instagramu na „Alexandra Leclerc“. Následně sám Leclerc potvrdil sňatek příspěvkem, kde uvedl: „28/02/2026 – Civil Wedding“ a doplnil ho srdíčkem.
Ačkoli Leclerc již dříve oznámil zásnuby prostřednictvím fotografií, na kterých se objevil i jejich jezevčík Leo, samotný svatební obřad proběhl mimo veřejnost. Neexistovaly žádné snímky ani oficiální oznámení; jedinou svědkyní byla osoba na Casino Square, která zachytila pár ve Ferrari, přičemž Alexandra držela svatební kytici.
Mezitím se na sociálních sítích objevily AI generované obrázky, které zobrazovaly slavící pár spolu s rodinou a přáteli. Na snímcích byli například Max Verstappen a Kelly Piquet s darem v podobě mixéru nebo Lewis Hamilton s Maxem při přípitku šampaňským.
Podle nejnovějších informací a videí s fotografiemi, které pár zveřejnil na Instagramu, se svatba uskutečnila 28. února. Obřad měl podle zpráv vést princ Albert z Monaka a na oslavě byl přítomen i jejich pes Leo. Po obřadu se novomanželé projeli historickým Ferrari 250 Testa Rossa v hodnotě přibližně 9 milionů liber, oba oblečeni do bílé a Alexandra držela svatební kytici.
Konvoj doprovázely tři motorky a černý Mercedes. Přestože žádné oficiální potvrzení před změnou jména na Instagramu nebylo, aktualizace profilu Alexandra jasně signalizovala, že se svatba skutečně uskutečnila.
Týden po zásnubách Leclerc na tiskové konferenci promluvil o své manželce: „Alex je nejbližší osobou, kterou mám, vedle své rodiny. Žijí naši kariéru stejně jako my, procházejí s námi vzestupy i pády a podporují nás co nejlépe. Alex to dělá od prvního dne, kdy jsem ji potkal, takže je opravdu velmi důležitou součástí mého života, ale také mé kariéry a způsobu, jak zvládáme všechny náročné chvíle.“
Svatební oznámení tak ukončilo týdny spekulací a potvrdilo, že Alexandra a Leclerc vstoupili do nové etapy svého života těsně před startem sezóny Formule 1 v Austrálii.
