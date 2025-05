Anthony Hamilton míří do FIA: Otec šampiona chce změnit budoucnost mladých jezdců

Anthony Hamilton, otec sedminásobného mistra světa Lewise Hamiltona, se stane součástí nového programu FIA zaměřeného na výchovu mladých závodníků. Do prostředí mezinárodní federace přináší nejen bohaté zkušenosti z vrcholového motorsportu, ale také důraz na rovnost příležitostí a podporu větší rozmanitosti ve světě závodění.

Anthony Hamilton, otec sedminásobného mistra světa Lewise Hamiltona, se brzy oficiálně stane klíčovou postavou nového vývojového programu FIA pro mladé jezdce. Podle informací ze zákulisí je „velmi motivovaný“ převzít tuto roli, na kterou se nepřímo připravoval posledních 18 měsíců jako poradce. Oficiální oznámení se očekává v červnu, kdy FIA představí nový program Young Driver Development Pathway, informuje Sky Sports.

Hamilton starší se během svého působení v zákulisí osvědčil jako zkušený a empatický mentor. Jeho přístup, orientovaný na podporu mladých talentů nejen z technického, ale i lidského hlediska, si získal respekt včetně samotného prezidenta FIA Mohammeda Ben Sulayema. Ten údajně oceňuje Anthonyho schopnost nabídnout jiný pohled na výchovu jezdců, a to především díky jeho vlastní zkušenosti s vedením syna z motokár až k vrcholu F1.

Zajímavým kontrastem k tomuto pozitivnímu vztahu je však napjatá situace mezi Ben Sulayemem a Lewisem Hamiltonem. Sedminásobný šampion nedávno veřejně kritizoval prezidenta FIA kvůli kontroverznímu postoji k nevhodnému jazyku pilotů. Hamilton prohlásil: „Je to směšné. Vážně nevím. Ať řeknu cokoli, stejně to nic nezmění. Momentálně to tam vypadá jako zmatek.“

Ještě ostřeji se k celé situaci vyjádřil před víkendovou Velkou cenou Emilia-Romagna, kde poznamenal: „Potřebujeme spoustu změn, to je jisté. Ale osobně mě to nijak nezasáhlo. Od té doby jsem nezaznamenal žádný posun.“

Zatímco Lewis Hamilton ostře kritizuje nepřehledná rozhodnutí FIA a poukazuje na špatnou komunikaci ze strany vedení, jeho otec Anthony naopak vstupuje do struktur federace s pozitivním cílem pomáhat mladým talentům, kteří mohou jednou Formuli 1 proměnit zevnitř. Právě tento rozdílný přístup otce a syna může sehrát důležitou roli v budoucím směřování FIA k větší otevřenosti a modernizaci.