Drama v McLarenu: Piastri málem smetl Norrise, tým musel zasáhnout

Zatímco v Kanadě se Lando Norris bezprostředně po závodě omluvil za kolizi s týmovým kolegou Oscarem Piastrim, na Red Bull Ringu to byl tentokrát australský jezdec McLarenu, kdo balancoval na hraně týmových pravidel. V souboji o vítězství se oba vozy s papájovým lakováním dostaly do těsného kontaktu a Piastri po zablokování kol v zatáčce číslo čtyři málem narazil do Norrise, když se snažil převzít vedení.

Pokus byl příliš optimistický a tým na pitwallu jej okamžitě vyhodnotil jako příliš riskantní. „Zákrok v zatáčce čtyři byl moc na hraně. Tohle už znovu nezkoušej,“ zněla rádiová zpráva od inženýra Toma Stallarda, která mimo jiné poprvé nahlédla do vnitřních pravidel McLarenu, známých jako Papaya Rules – rámce, který má udržet rivalitu pod kontrolou.

Piastri po dojezdu na druhém místě sportovně přiznal, že incident nebyl šťastný. „Byl to dobrý souboj, chvílemi na hraně. Asi jsem to místy přehnal. Ale o to tu jde – závodit o výhry,“ řekl. V tiskové konferenci pak uznal, že varování týmu bylo spravedlivé. „Zablokovat kola a těsně se vyhnout kontaktu s kolegou, to už je přes čáru. Ani bez toho hlášení bych to nezopakoval.“

Týmový šéf Andrea Stella přesto vyjádřil spokojenost s tím, jak si jezdci vedli. „Tohle je přesně to, co chceme jako McLaren vidět – dva talentované jezdce, kteří závodí tvrdě, ale férově. A zároveň chápou, kde jsou hranice, které jsme si společně nastavili.“ Poděkoval Piastrimu i za okamžité uznání chyby v rádiu po dojezdu.

Podle Stelly situace dokazuje, že tým od incidentu v Kanadě posílil. Piastri si byl vědom, že na opotřebovaných pneumatikách podobné pokusy znamenají ztrátu kontroly nad vozem. „Myslím, že jsme se z toho poučili. Diskuze jsou vždy otevřené a konstruktivní a dál budeme ladit detaily,“ uzavřel.