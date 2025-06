Charles Leclerc přiznává: Závod v Rakousku byl frustrující

Charles Leclerc po Velké ceně Rakouska otevřeně popsal svůj závod jako „nudný“, přestože si zajistil třetí místo na stupních vítězů. Monačan si posteskl hlavně nad startem, který mu zamezil získat druhou pozici, jež ukořistil Oscar Piastri. Navíc musel během závodu několikrát „zvedat nohu“ a šetřit vůz kvůli technickým omezením Ferrari SF25, což jeho závodní tempo značně ovlivnilo.

„Nebyla tam pro mě moc výrazných momentů,“ vysvětloval Leclerc na tiskové konferenci po závodě. „Start byl určitě klíčový, přál bych si, abych byl lépe vyrovnaný s Landem. Možná by to pár kol změnilo dynamiku závodu. Ale nemyslím si, že jsme měli tempo na to, abychom tam vydrželi vpředu. Od první zatáčky až do cíle to byl hodně nudný závod. Byl jsem víceméně sám a snažil se zvládnout několik technických problémů.“

Leclerc přiznal, že ačkoli nechtěl situaci příliš dramatizovat, musel závod řídit s ohledem na opotřebení vozu, konkrétně tzv. lift and coast, strategii zvedání plynu a volnoběhu, která byla pro něj frustrující. Tento režim způsobil nižší tempo zejména na začátku závodu, ale v druhé a poslední fázi už se Leclerc cítil lépe a dokázal jet silnější kolo.

Podobná opatření se týkala i jeho týmového kolegy Lewise Hamiltona, kteří oba museli v Rakousku šetřit plank vozu, aby se vyhnuli nadměrnému opotřebení. To je důsledek problémů, které Ferrari postihly už na Velké ceně Číny, kde oba vozy byly po závodě diskvalifikovány právě kvůli překročení limitů opotřebení.

Přesto tým do Rakouska přivezl nové aerodynamické upgrady v podobě nového podlahového dílu, které Leclerc označil za „rozhodně krok vpřed“. Podle něj právě tyto vylepšení pomohly Ferrari dostat se na podium, a zároveň potvrdil, že tým dál tvrdě pracuje na dalších novinkách, které by měly pomoci snížit ztrátu na konkurenci, jako jsou McLaren, Red Bull nebo Mercedes.

„Tým odvádí neuvěřitelnou práci a tlačí na to, aby nové díly přišly co nejdříve,“ dodal Leclerc. „Doufám, že to přinese rozdíl a pomůže nám být blíž špičce v dalších závodech.“