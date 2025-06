Lewis Hamilton ve službách Ferrari dojel ve Velké ceně Rakouska čtvrtý a připsal si podruhé v letošní sezóně zatím nejlepší výsledek sezóny, tedy čtvrtou pozici. Přesto sedminásobný šampion po závodě vysílal do týmového rádia slova frustrace. Přiznal, že se trápil s tempem a chce přijít na to, proč nestačil na jezdce McLarenu a Leclerca.

Ferrari bylo v Grand Prix Rakouska doposud nejlepší v závodě za McLarenem. Charles Leclerc si dojel pro čtvrté letošní umístění na stupních vítězů, jeho týmový kolega Lewis Hamilton skončil těsně za ním na čtvrtém místě.

Hamilton tak protáhl šnůru bez pódiového umístění, které naposledy zaznamenal při Velké ceně Las Vegas v roce 2024. Přesto měl v Rakousku důvody k radosti – zaznamenal svůj nejlepší kvalifikační výsledek sezóny mimo sprinty a v závodě si poradil s Georgem Russellem.

Ve třetí zatáčce prvního kola byl jen kousek od kolize mezi Kimim Antonellim a Maxem Verstappenem, ale vyhnul se incidentu a mohl se soustředit na vlastní závod. Většinu Grand Prix absolvoval mimo dosah soupeřů vpředu i vzadu.

Během poslední zastávky v boxech se mu však nelíbilo rozhodnutí týmu a po závodě otevřeně vyjádřil frustraci. „Dnes skvělá práce, chlapi. Je to pro nás skvělý víkendový výsledek. Jsem na vás opravdu hrdý, pojďdme na to tlačit. Dnes jsem opravdu neměl rychlost; musím na to přijít. Každopádně děkuji,“ řekl do týmového rádia.

Jeho inženýr Riccardo Adami ho ujistil: „Myslím, že tam bylo tempo. Je toho hodně, co musíme zvládnout, ale všechno projdeme společně a budeme na to tlačit.“

Hamilton ve Ferrari prožívá zatím smíšené pocity. Po 11 velkých cenách sezóny má 91 bodů a je šestý v žebříčku jezdců. Na Leclerca, který je pátý, ztrácí 28 bodů.

Inženýři z Maranella vylepšili podlahu vozu před rakouským víkendem a Hamilton přiznal, že si myslel, že jde jen o drobnou změnu. Leclerc však s aktualizací jasně dominoval vnitrotýmovému srovnání.

„Musím pochopit, kde jsme dnes ztratili,“ dodal Hamilton novinářům po závodě. „Cítím, že máme výkon, ale někdy ho nedokážeme plně využít. Pracujeme na tom.“

Příští příležitost k průlomu bude mít Hamilton na domácí půdě – při Velké ceně Británie na okruhu v Silverstone. Tam naposledy zvítězil v roce 2021.