Adrian Newey jako jiskra naděje: Jeho slova pohánějí Aston Martin vpřed

Andy Cowell, šéf týmu Aston Martin F1, nedávno řekl, že komentáře Adriana Neweyho motivovaly jeho designéry k rychlejšímu vývoji vozu. Newey upozornil na problém s nesouladem dat mezi skutečným vozem a simulátorem v novém sídle týmu v Silverstonu a uvedl, že jeho vyřešení může trvat přibližně dva roky.

„Všechno, co děláme, může a musí být lepší. Adrian to vidí stejně,“ uvedl Cowell v podcastu James Allen on F1. „Adrian nastavuje vysoké standardy, já nastavují tvrdé cíle v organizaci. Otázka je, jak rychle jich dosáhneme. Zabere nám to dva roky? Ne, to nezabere. Adrian nás provokuje, stejně jako Lawrence, Fernando, Lance a já i další v týmu.“

Cowell vysvětluje, že tým vnímá Neweyho slova jako výzvu k rychlejšímu vývoji: „Každý ve fabrice, s kým jsem mluvil, říká: ‘Ukážeme mu, že to zvládneme za měsíce, ne roky.’“ Cowell a Newey spolupracují už dlouho, od roku 2004, kdy Cowell pracoval u Mercedesu a Newey u McLarenu.

„Poslední dva měsíce spolu intenzivně pracujeme a je to velmi příjemné,“ říká Cowell. „Adrian se soustředí hlavně na design auta, jeho strukturu a detaily. Je otevřený diskusi, což nám pomáhá, protože oba dobře známe své silné i slabé stránky.“

Cowell také zdůraznil svou zkušenost s hybridními motory ve Formuli 1, která mu pomůže při přechodu Aston Martinu na motory Honda od roku 2026. „Respektuji, že za motor odpovídá Honda, ale věřím, že všichni v týmu – ať už designéři karosérie, specialisté na zavěšení nebo aerodynamici – mají společný cíl: zlepšovat čas na kolo,“ dodává.

„Dokážu naslouchat inženýrům Hondy, chápat jejich potíže a zároveň pomáhám našemu týmu lépe porozumět jejich požadavkům. Cílem je vytvořit společný způsob komunikace založený na výkonu, který se měří v milisekundách,“ vysvětluje Cowell.

Celkově tak Aston Martin potvrzuje, že je připraven s vysokou energií a ambicí čelit výzvám a posunout svůj vývoj rychleji, než si legendární Newey předpovídal.