Adrian Newey bojuje s tvrdou realitou. Aston Martin hledá cestu z krize

Přestože byl tým Aston Martin před začátkem sezóny považován za jeden z nejatraktivnějších projektů na startovním roštu, dosavadní vývoj naznačuje spíše opak.
Vstup do sezóny 2026 měl být pro Aston Martin symbolem nové éry. Místo toho se však první závody proměnily v sérii technických problémů, které okamžitě zchladily vysoká očekávání. Tým, který měl díky příchodu Adriana Neweyho mířit vzhůru, zatím řeší úplně základní otázku, jak vůbec dokončit závod bez zásadních komplikací.
Zásadní změnou v organizaci týmu byl odchod Andyho Cowella a následné převzetí plné kontroly technického směřování právě Adrianem Neweym. Ten dostal v projektu mimořádnou volnost a stal se klíčovou postavou nové koncepce vozu AMR26. Právě tento monopost měl být prvním skutečným důkazem, že spojení Neweyho a silného zázemí Lawrence Strolla může fungovat na nejvyšší úrovni.
Očekávání byla obrovská také díky jezdecké sestavě, kde figuruje dvojnásobný mistr světa Fernando Alonso. V paddocku panovala představa, že pokud někdo dokáže rychle posunout Aston Martin mezi elitu, bude to právě kombinace Neweyho technického rukopisu a Alonsových zkušeností.
Realita prvních týdnů sezóny je ale výrazně odlišná. Hlavním problémem se nestala aerodynamika ani tempo, ale spolehlivost pohonné jednotky od Hondy, která se ukázala jako velmi citlivá na integraci s šasi.
Klíčovým technickým problémem jsou silné vibrace pohonné jednotky, které se přenášejí do celého vozu. Tyto vibrace extrémně zatěžují bateriový systém a v některých případech vedou až k poškození komponentů. V moderní Formuli 1, kde rozhoduje práce s energií, jde o zásadní omezení výkonu.
První varování přišlo už při testech v Barceloně, kde byl program týmu narušen technickými problémy a vůz se na trať dostal pozdě. Potíže se naplno potvrdily v Bahrajnu, kde Aston Martin ztratil velkou část testovacího času kvůli opakovaným vypadnutím.
Situace se naplno vyhrotila už v úvodních závodech. V Austrálii nedokázal Aston Martin dostat ani jeden monopost do cíle a v Číně se potíže opakovaly, když odstoupili jak Lance Stroll, tak Fernando Alonso, který navíc upozorňoval na výrazný fyzický diskomfort způsobený silnými vibracemi
Zajímavým aspektem celé situace je otevřená komunikace mezi Aston Martinem a Hondou. Obě strany přiznávají existenci problému, zároveň si však částečně přehazují odpovědnost. Honda tvrdí, že na testovacích stolech byly hodnoty v normě, zatímco Newey upozorňuje, že problémy vznikají až po reálné integraci do vozu.
Do celé situace navíc vstupují i konstrukční změny bateriového systému, které si vyžádal samotný tým, což ještě více komplikuje hledání jednoznačného viníka.
Vedle spolehlivosti se začíná otevírat i otázka čistého výkonu. Newey už naznačil, že pokud chce Honda konkurovat výrobcům jako Mercedes a Ferrari, bude muset výrazně posílit zejména spalovací část motoru.
Prvním pozitivním signálem se stal závod v Japonsku, kde Alonso dokázal dokončit celý závod a tým si připsal první dojezd sezóny. Přesto jde spíše o malý krok vpřed než o skutečný průlom.
Z dlouhodobého hlediska je situace pro Aston Martin komplikovaná i z pohledu vývoje. Zatímco konkurence už ladí výkon a strategii, tým ztrácí cenné kilometry i data, což může mít dopad na celý průběh sezóny.
Na druhou stranu samotný monopost AMR26 nemusí být špatný. Podle jezdců i vedení týmu má šasi zajímavý potenciál a obsahuje řadu inovativních řešení. Bez spolehlivého pohonu však nelze tento potenciál plně využít.
Celá situace do určité míry připomíná jiné projekty z minulosti, kde se problémy na začátku nových technických pravidel dokázaly táhnout i několik sezón a výrazně zpomalily celý vývoj týmu. Otázkou proto zůstává, jak rychle se Aston Martinu podaří tyto potíže překonat a dostat se zpět na správnou výkonnostní trajektorii.
Pro Fernanda Alonsa je tato situace obzvlášť citlivá, protože se nachází v závěrečné fázi své kariéry. Každá sezóna, která nepřinese boj o vítězství, má pro něj mnohem větší dopad než pro mladší jezdce, kteří mají více času na čekání na konkurenceschopný vůz.
Adrian Newey mezitím čelí jedné z největších výzev své kariéry. Poprvé má v Aston Martinu plnou kontrolu nad technickým i koncepčním směřováním projektu, což znamená, že nese přímou odpovědnost za to, jak rychle se tým dokáže posunout výš.
