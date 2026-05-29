FIA rozhodla, že Monako 2026 se pojede bez aktivní aerodynamiky, „straight mode“ i DRS kvůli bezpečnosti v úzkých ulicích a tunelu. Vozy budou mít pevné aero, což výrazně změní techniku i strategii závodu v Monte Carlu.
FIA oficiálně potvrdila, že v Monaku 2026 nebudou nasazeny aktivní aerodynamické systémy, které mají být součástí nové éry Formule 1. Důvodem jsou bezpečnostní rizika, zejména extrémní rychlosti na výjezdu z tunelu, kde by nové vozy mohly být až příliš rychlé vzhledem k omezeným únikových zónám.
Rozhodnutí znamená, že se v Monte Carlu pojede bez tzv. „straight mode“ a zároveň bez systému DRS, který byl v minulosti jedním z klíčových prvků pro předjíždění. Monaco tak dostává zcela specifická pravidla oproti zbytku kalendáře.
Závod se tím stává unikátním technickým testem, kde bude klíčová maximální přítlaková konfigurace. Týmy budou muset přizpůsobit své vozy na extrémně nízké a střední rychlosti, což může výrazně zamíchat výkonnostním pořadím.
Na papíře by tato změna mohla pomoci Ferrari, jehož vůz SF-26 sice ztrácí výkon na rovinkách kvůli slabší pohonné jednotce, ale v pomalých zatáčkách a z hlediska šasi a aerodynamiky patří mezi silné vozy. Monaco by tak mohlo být pro Scuderii příležitostí k návratu do boje o špičku.
Naopak Mercedes zatím dominuje sezóně 2026 a jeho vozy mají velkou výhodu napříč okruhy. Kimi Antonelli a George Russell ovládli všechny dosavadní závody sezóny a tým přivezl do Kanady další výkonnostní upgrade zaměřený na přítlak, což z něj dělá jednoho z favoritů i v Monaku.
Velmi silně by mohl působit také McLaren, který má nejkratší rozvor na startovním roštu – což je v Monaku tradičně výhoda. Úspěch zde ale bude stát především na kvalifikaci, protože předjíždění je na městském okruhu extrémně obtížné.
Zásadní otázkou zůstává, zda některé týmy investují speciální vývojové balíčky pouze pro Monako. Vzhledem k rozpočtovým stropům je nepravděpodobné, že by se vyvíjela zcela unikátní řešení, ale možnost cílených aerodynamických úprav nelze vyloučit.
McLaren podle dostupných informací plánuje využít kombinaci existujících komponent pro maximální přítlak, ale nechce výrazně utrácet v rámci budget capu jen kvůli jednomu závodu. Podobně opatrný přístup se očekává i u dalších týmů.
Ferrari mezitím plánuje nasazení většího balíčku až na Velkou cenu Španělska, která následuje po Monaku. Proto je nepravděpodobné, že by italská stáj přinášela zásadní novinky už do Monte Carla.
Přesto se v paddocku očekává, že některé týmy mohou zkusit překvapivá technická řešení právě pro Monako, protože specifické podmínky a absence DRS i aktivní aerodynamiky mohou vytvořit příležitost k nečekanému výsledku.
