Prezident FIA Mohammed Ben Sulayem navrhl zrušení limitu funkčních období ve vedení Mezinárodní automobilové federace. O návrhu bude hlasovat Valné shromáždění FIA. Přichází v době kritiky vedení, odchodů funkcionářů a sporů s jezdci F1.
Mohammed Ben Sulayem usiluje o zásadní změnu pravidel řízení Mezinárodní automobilové federace FIA. Podle informací BBC navrhl zrušení limitu funkčních období pro prezidenta FIA, který byl zaveden během působení bývalého šéfa federace Jeana Todta. Současná pravidla umožňují prezidentovi vykonávat maximálně tři čtyřletá období, nová změna by však mohla umožnit vedení FIA setrvat ve funkci neomezeně dlouho.
Návrh má být projednán na příštím zasedání Valné shromáždění FIA a podle zahraničních zdrojů se očekává jeho schválení. BBC uvádí, že změna nemusí platit pouze pro pozici prezidenta, ale mohla by sjednotit pravidla délky mandátů napříč různými orgány FIA. To by znamenalo výraznou úpravu fungování celé federace.
Mluvčí FIA se k celé situaci vyjádřil následovně: „Byl předložen návrh na zavedení jednotného přístupu k délce mandátů napříč všemi orgány FIA, podobně jako tomu je nyní u světových rad a senátu.“ Zároveň dodal: „Návrh podléhá schválení Světovými radami a Valné shromáždění FIA. Orgány FIA si nadále zachovávají plnou pravomoc demokraticky volit své představitele.“
Mohammed Ben Sulayem stojí v čele FIA od roku 2021 a do druhého funkčního období byl zvolen bez protikandidáta. Důvodem byly komplikace spojené s pravidly registrace viceprezidentských kandidátů, které podle kritiků výrazně ovlivnily volební proces. Celá situace následně vyvolala další debaty o transparentnosti fungování federace.
Prezidentská kandidátka Laura Villars kvůli tomu podnikla právní kroky proti FIA. Podle dostupných informací napadla fungování volebního systému i podmínky kandidatury. Zahraniční média zároveň upozorňují, že plánované změny pravidel by mohly budoucím kandidátům cestu do voleb ještě více zkomplikovat.
Součástí navrhovaných úprav má být také nový požadavek, aby kandidáti na prezidenta FIA měli předchozí zkušenosti v některém z orgánů nebo členských struktur federace. Zároveň se diskutuje o prodloužení lhůty pro potvrzení viceprezidentských kandidátů ze současných 49 na 100 dní před volbami. Kritici tvrdí, že podobné kroky mohou zvýhodnit současné vedení FIA a ztížit vstup nových kandidátů do volebního procesu.
Vedení Mohammeda Ben Sulayema je dlouhodobě vnímáno velmi rozporuplně. Velkou kritiku vyvolaly například tresty za vulgarismy během tiskových konferencí FIA. Charles Leclerc dostal finanční pokutu a Max Verstappen musel vykonat veřejně prospěšné práce po svých výrocích během mediálních aktivit FIA.
Na situaci tehdy reagovala asociace jezdců otevřeným dopisem adresovaným FIA. Napětí se objevilo i v rallye. Po pokutě pro jezdce Adriena Fourmauxe vznikla organizace WoRDA (World Rally Drivers Alliance). Během Safari Rally Kenya 2025 následně rallyoví jezdci protestovali tím, že odmítali odpovídat na otázky novinářů nebo mluvili pouze svým rodným jazykem.
Zahraniční média zároveň upozorňují, že během působení Mohammeda Ben Sulayema odešla z FIA řada vysoce postavených představitelů. Někteří organizaci opustili dobrovolně, jiní byli podle dostupných informací odvoláni. Kritici tvrdí, že federace prochází obdobím vnitřní nestability a rostoucí centralizace moci.
Ben Sulayem zároveň pokračuje v prosazování výrazných změn ve Formuli 1. V posledních měsících otevřeně podporuje návrat motorů V8 do šampionátu, a to nejpozději do roku 2031, ideálně už v sezoně 2030. Formule 1 přitom od roku 2014 používá hybridní pohonné jednotky V6 turbo. Debata o budoucnosti FIA i samotné Formule 1 tak pokračuje v době, kdy federace čelí rostoucímu tlaku ze strany jezdců, týmů i části motorsportové veřejnosti.
Prezident FIA Mohammed Ben Sulayem navrhl zrušení limitu funkčních období ve vedení Mezinárodní automobilové federace. O návrhu bude hlasovat Valné shromáždění FIA. Přichází v době kritiky vedení, odchodů funkcionářů a sporů s jezdci F1.
Alpine oznámil od sezony 2027 historické partnerství s Gucci. Luxusní módní dům se stane prvním titulárním partnerem týmu F1 z oblasti high fashion a nahradí dosavadního partnera BWT.
Velká cena Kanady přinesla ve Ferrari výrazný kontrast výkonnosti. Charles Leclerc po závodě přiznal, že šlo o jeho nejhorší víkend ve Formuli 1, zatímco Lewis Hamilton naopak ukázal silnou formu a v interním souboji jasně dominoval. Přesto Leclerc vytěžil čtvrté místo, které neodpovídalo jeho pocitům z jízdy.
Jacques Villeneuve připomíná Kimi Antonellimu, že i přes vedení v šampionátu Formule 1 ho čeká dlouhá a náročná cesta. Podle něj bude rozhodující, jak zvládne výkyvy formy a tlak soupeřů, protože sezona se může kdykoli nečekaně zlomit.
Oscar Piastri popsal kolizi s Alexem Albonem v Kanadě jako důsledek extrémně nízké přilnavosti na mokré trati. Při brzdění zablokoval kola a narazil do Williamsu, který musel odstoupit. Piastri dostal penalizaci a přiznal chybu, zároveň ale hájil týmovou strategii.
McLaren v Kanadě překvapil startem na intermediálních pneumatikách, i když trať rychle osychala. Max Verstappen i Kimi Antonelli přiznali, že je strategie zaskočila. Brzy se ukázalo, že šlo o chybu, která tým stála tempo i šanci na lepší výsledek.
Velká cena Kanady nabídla napínavý souboj jezdců Mercedesu George Russella a Kimiho Antonelliho. Šéf týmu Toto Wolff ocenil atraktivní podívanou, zároveň ale varuje, že pokud budou podobné bitvy ohrožovat výsledky nebo vést ke kolizím, Mercedes může zasáhnout.
McLaren zvolil v Kanadě riskantní start na intermediálkách s Norrisem a Piastrim, který se kvůli rychlému osychání trati ukázal jako chybný. Oba jezdci brzy přezuli, Norris odstoupil a Piastri měl kolizi. Tým ale tvrdí, že rozhodnutí bylo v danou chvíli správné.
George Russell v Kanadě po odstoupení kvůli technické poruše v emocích odhodil opěrku hlavy, za což dostal od FIA podmíněnou pokutu. Mercedes potvrdil selhání baterie. Závod ovládl Kimi Antonelli, který navýšil vedení v šampionátu a potvrdil dominantní formu.
Velká cena Kanady přinesla strhující podívanou i jeden z nejlepších soubojů sezony. Lewis Hamilton po dramatické bitvě o druhé místo ocenil Maxe Verstappena jako „jednoho z velikánů“. Závod ovládl Kimi Antonelli, který potvrdil skvělou formu Mercedesu a posílil své vedení v šampionátu.
Kimi Antonelli ovládl dramatickou Velkou cenu Kanady a připsal si čtvrté vítězství v řadě. Klíčovým momentem bylo odstoupení George Russella kvůli poruše motoru. Lewis Hamilton dojel druhý a získal nejlepší výsledek s Ferrari, Max Verstappen skončil třetí.
Kimi Antonelli vyzval Mercedes k vyjasnění pravidel týmových soubojů po kontroverzní bitvě s Georgem Russellem ve sprintu v Kanadě. Incident v první zatáčce ho poslal na trávu, ztratil pozici a následně reagoval emotivně v rádiu, situaci uklidňoval Toto Wolff.