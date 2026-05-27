Gucci vstupuje do Formule 1. Stane se titulárním partnerem týmu Alpine

Alpine oznámil od sezony 2027 historické partnerství s Gucci. Luxusní módní dům se stane prvním titulárním partnerem týmu F1 z oblasti high fashion a nahradí dosavadního partnera BWT.
Tým Alpine vstoupí od roku 2027 do nové éry Formule 1 s významným partnerem ze světa luxusní módy. Novou titulární značkou stáje se stane Gucci, čímž skončí pětileté spojení s firmou BWT, která byla v posledních sezonách výrazně spojována především s růžovým zbarvením monopostů.
Nový oficiální název týmu bude znít „Gucci Racing Alpine Formula One Team“. Půjde o historický moment pro celý šampionát, protože Gucci se stane vůbec prvním luxusním módním domem v historii Formule 1, který převezme roli titulárního partnera stáje.
Součástí nové spolupráce bude také výrazná změna vizuální identity monopostu. Alpine uvedl, že bude od roku 2027 „závodit v barvách Gucci“, což naznačuje odchod od současné růžovo-modré kombinace. V paddocku se spekuluje, že monoposty by mohly využívat tradiční barevné prvky spojované s módním domem Gucci.
Podle zákulisních informací jde o víceletou smlouvu v hodnotě přibližně 55 až 60 milionů dolarů ročně. Partnerství tak patří mezi největší komerční dohody v současné Formuli 1 a potvrzuje rostoucí ekonomickou sílu šampionátu i jeho atraktivitu pro prémiové značky.
Generální ředitelka Gucci Francesca Bellettini označila vstup značky do Formule 1 za novou kapitolu v historii společnosti. „Toto partnerství s Alpine otevírá novou kapitolu: Gucci se stává prvním luxusním módním domem v roli titulárního partnera ve Formuli 1,“ uvedla Bellettiniová.
Ve svém vyjádření zároveň zdůraznila, že Formule 1 dnes představuje jedinečné spojení výkonu, kultury a globálního dosahu. Podle ní je právě Alpine ideálním partnerem pro realizaci této vize a projekt má být mnohem širší než pouze přítomnost loga na monopostech.
Nové partnerství přinese také vznik platformy „Gucci Racing“, kterou Alpine popisuje jako nový obchodní a zážitkový projekt. Zahraniční zdroje naznačují, že spolupráce může zahrnovat exkluzivní módní kolekce, VIP akce nebo speciální marketingové projekty propojující svět motorsportu a luxusního životního stylu.
Výkonný poradce týmu Flavio Briatore označil spojení s Gucci za mimořádně důležitý krok pro budoucnost stáje. „Spolupracovat s tak prestižní značkou, jakou je Gucci, jako titulárním partnerem Alpine F1 Teamu, je něco, na co jsem nesmírně hrdý,“ uvedl Briatore.
Briatore zároveň připomněl, že tým z Enstone měl vždy tendenci dělat věci jinak než konkurence. „Tým z Enstone má historii toho, že dělá věci jinak než ostatní, a už dříve ukázal, že móda může ve Formuli 1 vítězit,“ prohlásil zkušený Ital.
Oznámení přichází v době, kdy Alpine zaznamenává pozitivní sportovní progres. Francouzská stáj získala během úvodních pěti závodů sezony 35 bodů a už nyní překonala svůj celkový bodový zisk z minulého roku. Vedení týmu věří, že právě lepší výsledky na trati pomáhají zvyšovat atraktivitu stáje pro velké globální partnery.
Spojení Gucci a Alpine F1 Team zároveň potvrzuje stále silnější propojení Formule 1 s luxusním a módním průmyslem. Po značkách jako TAG Heuer, Louis Vuitton nebo Tommy Hilfiger se i Gucci rozhodlo využít globální popularity F1 jako platformy pro další růst své značky.
