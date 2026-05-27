Charles Leclerc přiznal bezmoc. Lewis Hamilton byl v Kanadě rychlejší

Velká cena Kanady přinesla ve Ferrari výrazný kontrast výkonnosti. Charles Leclerc po závodě přiznal, že šlo o jeho nejhorší víkend ve Formuli 1, zatímco Lewis Hamilton naopak ukázal silnou formu a v interním souboji jasně dominoval. Přesto Leclerc vytěžil čtvrté místo, které neodpovídalo jeho pocitům z jízdy.
Kanadská Grand Prix se pro Ferrari změnila spíš v test konzistence a porozumění vozu než v přímý boj o vítězství. Výsledkově sice tým úplně nepropadl, ale rozdíl mezi výkony obou jezdců byl nezvykle výrazný a dobře viditelný.
Charles Leclerc po závodě bez obalu přiznal, že tak náročný víkend v kariéře ještě nezažil. Od prvních jízd měl problém najít jistotu v chování vozu, především v práci s pneumatikami a udržením konzistentního rytmu na trati.
Naopak Lewis Hamilton působil od úvodu víkendu jistě a postupně si vybudoval jasnou převahu. V závodě svou výkonnost potvrdil, když Leclerca předčil o desítky sekund a měl výrazně stabilnější tempo.
Finální rozdíl v cíli se pohyboval kolem 34 sekund, což jasně ukázalo, že uvnitř Ferrari probíhaly dva zcela odlišné závodní scénáře. Hamilton navíc zaznamenal i výrazně rychlejší nejrychlejší kolo než jeho týmový kolega.
Leclerc popsal svůj výkon spíše jako neustálé „zachraňování situace“ než klasické závodění. I ve chvílích, kdy už záměrně zpomalil a jel s rezervou, musel neustále hlídat limity vozu, aby se vyhnul chybě nebo ztrátě kontroly.
Z jeho pohledu nebylo čtvrté místo odměnou za výkon, ale spíše kombinací okolností a strategie soupeřů. Uvedl, že v normálním závodním tempu by na takový výsledek nedosáhl.
Zároveň ale uznal, že Hamiltonův výkon mu poskytl důležitý referenční bod. Právě rychlost jeho týmového kolegy mu ukázala, kde Ferrari fungovalo a kde naopak ztrácelo.
Ferrari přitom nebylo v Kanadě nejrychlejším týmem, ale ani výrazně mimo tempo čela. Závodní situace včetně chyb soupeřů a odstoupení umožnila, aby se oba jezdci drželi relativně vysoko.
Leclerc také zmínil, že Mercedes sice působil silně, ale ne zcela nedostižitelně. Dodal však, že skutečný obrázek by ukázal až přímý boj v ideálních podmínkách, kdy by soupeři jeli na maximum.
V průběžném pořadí šampionátu zůstává situace mezi oběma piloty Ferrari velmi těsná – Leclerc je jen o několik bodů před Hamiltonem. Podle více zahraničních analýz se tak v týmu začíná rýsovat velmi vyrovnaný a zároveň napjatý interní souboj, který může být klíčový pro další vývoj sezony.
Alpine oznámil od sezony 2027 historické partnerství s Gucci. Luxusní módní dům se stane prvním titulárním partnerem týmu F1 z oblasti high fashion a nahradí dosavadního partnera BWT.
Jacques Villeneuve připomíná Kimi Antonellimu, že i přes vedení v šampionátu Formule 1 ho čeká dlouhá a náročná cesta. Podle něj bude rozhodující, jak zvládne výkyvy formy a tlak soupeřů, protože sezona se může kdykoli nečekaně zlomit.
Oscar Piastri popsal kolizi s Alexem Albonem v Kanadě jako důsledek extrémně nízké přilnavosti na mokré trati. Při brzdění zablokoval kola a narazil do Williamsu, který musel odstoupit. Piastri dostal penalizaci a přiznal chybu, zároveň ale hájil týmovou strategii.
McLaren v Kanadě překvapil startem na intermediálních pneumatikách, i když trať rychle osychala. Max Verstappen i Kimi Antonelli přiznali, že je strategie zaskočila. Brzy se ukázalo, že šlo o chybu, která tým stála tempo i šanci na lepší výsledek.
Velká cena Kanady nabídla napínavý souboj jezdců Mercedesu George Russella a Kimiho Antonelliho. Šéf týmu Toto Wolff ocenil atraktivní podívanou, zároveň ale varuje, že pokud budou podobné bitvy ohrožovat výsledky nebo vést ke kolizím, Mercedes může zasáhnout.
McLaren zvolil v Kanadě riskantní start na intermediálkách s Norrisem a Piastrim, který se kvůli rychlému osychání trati ukázal jako chybný. Oba jezdci brzy přezuli, Norris odstoupil a Piastri měl kolizi. Tým ale tvrdí, že rozhodnutí bylo v danou chvíli správné.
George Russell v Kanadě po odstoupení kvůli technické poruše v emocích odhodil opěrku hlavy, za což dostal od FIA podmíněnou pokutu. Mercedes potvrdil selhání baterie. Závod ovládl Kimi Antonelli, který navýšil vedení v šampionátu a potvrdil dominantní formu.
Velká cena Kanady přinesla strhující podívanou i jeden z nejlepších soubojů sezony. Lewis Hamilton po dramatické bitvě o druhé místo ocenil Maxe Verstappena jako „jednoho z velikánů“. Závod ovládl Kimi Antonelli, který potvrdil skvělou formu Mercedesu a posílil své vedení v šampionátu.
Kimi Antonelli ovládl dramatickou Velkou cenu Kanady a připsal si čtvrté vítězství v řadě. Klíčovým momentem bylo odstoupení George Russella kvůli poruše motoru. Lewis Hamilton dojel druhý a získal nejlepší výsledek s Ferrari, Max Verstappen skončil třetí.
Kimi Antonelli vyzval Mercedes k vyjasnění pravidel týmových soubojů po kontroverzní bitvě s Georgem Russellem ve sprintu v Kanadě. Incident v první zatáčce ho poslal na trávu, ztratil pozici a následně reagoval emotivně v rádiu, situaci uklidňoval Toto Wolff.
Lewis Hamilton se po kvalifikaci na Velkou cenu Kanady vyhnul trestu za údajné blokování Pierra Gaslyho. FIA po vysvětlení obou jezdců rozhodla o uzavření případu bez postihu. Rušné odpoledne komisařů zároveň přineslo pokuty pro Aston Martin a varování pro Sergia Péreze.