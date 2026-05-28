Ford slaví návrat na pódium F1. Rushbrook chválí partnerství s Red Bullem

Ford po 22 letech zaznamenal návrat na stupně vítězů ve Formuli 1 díky spolupráci s Red Bull Powertrains. Mark Rushbrook označil třetí místo Maxe Verstappena v Kanadě za historický milník a potvrdil, že partnerství s Red Bullem se rychle rozvíjí.
Ford a Red Bull Powertrains slaví první společný úspěch na pódiu Formule 1, když Max Verstappen dojel třetí v Grand Prix Kanady. Pro Ford šlo o první pódium od roku 2003, kdy motor Ford naposledy slavil vítězství ve F1.
Tento výsledek je významný i proto, že Ford se do Formule 1 vrátil po více než dvou dekádách mimo šampionát, zatímco Red Bull postupně buduje vlastní plnohodnotnou továrnu na pohonné jednotky v Milton Keynes.
Mark Rushbrook, globální šéf Fordu pro motorsport, označil pódium za „milník partnerství“ a zdůraznil, že jde o výsledek dlouhodobé práce obou stran na projektu pro sezónu 2026.
Podle něj je spolupráce s Red Bullem i Red Bull Powertrains velmi silná a založená na vzájemné důvěře a sdíleném cíli vítězit.
Rushbrook uvedl: „Jsme velmi spokojeni s tím, kde se nacházíme. Red Bull Racing a Red Bull Powertrains jsou skvělí partneři,“ informuje PlanetF1.
Dodal také: „Bylo fantastické sledovat obrovské úsilí, které směřuje k sezóně 2026, a tento výsledek je zaslouženým odrazem práce všech.“
Projekt RBPT podle zahraničních zdrojů patří mezi největší překvapení současné technické fáze F1, přičemž jeho motor je považován za jeden z nejvýkonnějších na startovním poli.
V paddocku se dokonce objevují názory, že Red Bull s Fordem má pohonnou jednotku na úrovni Mercedesu, případně velmi blízko absolutní špičky.
Verstappenův třetí místo v Kanadě tak nebylo jen sportovním úspěchem, ale i symbolickým momentem návratu značky Ford do popředí Formule 1.
Ford má přitom v historii F1 výraznou stopu – jeho motory vyhrály 176 Grand Prix a pomohly získat 10 titulů konstruktérů.
Rushbrook zároveň ocenil práci klíčových lidí projektu, zejména technického vedení Red Bull Powertrains a spolupráci s vedením Red Bull Racing.
Zmínil také, že Red Bull prochází organizačními změnami v rámci své závodní struktury, což projekt motorů nijak nezpomalilo, ale naopak podle něj udržuje vývoj v pohybu.
Podle Rushbrooka je cílem obou stran bojovat o vítězství a šampionáty, i když aktuálně jsou stále ve fázi budování výkonu.
Uvedl: „Samozřejmě chceme vyhrávat závody a šampionáty. Rádi bychom byli výš, ale jsme v top polovině startovního pole a víme, jaký potenciál v Milton Keynes máme.“
Zároveň připomněl, že Red Bull byl v roce 2025 stále schopný bojovat o titul, což podle něj potvrzuje konkurenceschopnost celého projektu.
Velkým tématem zůstává také budoucí regulace motorů a systém omezení vývoje, včetně homologace a tzv. ADUO mechanismu pro vyrovnání výkonnosti mezi výrobci.
Rushbrook uvedl, že určitá forma vyrovnávacího systému je důležitá, aby byl sport spravedlivý, ale zároveň musí zůstat prostor pro inovace. „Je správné, že něco takového existuje,“ řekl s tím, že konečné slovo mají FIA a F1.
Technický ředitel projektu Ben Hodgkinson dříve uvedl, že by preferoval větší volnost vývoje bez striktních omezení, ale uznal nutnost rozpočtových limitů. Rushbrook k tomu dodal, že rozpočtový strop pro výrobce motorů je správný, protože chrání stabilitu sportu, ale zároveň připustil, že inženýři vždy budou chtít více svobody.
Ford zároveň zdůrazňuje, že jeho návrat do F1 není krátkodobý projekt, ale dlouhodobý závazek. Rushbrook uvedl: „Ford chce být ve Formuli 1 dlouhodobě. Jsme velmi rádi, že jsme zpět po 22 letech a chceme v tom pokračovat.“
Podle něj se partnerství s Red Bullem bude dále prohlubovat a obě strany sdílejí stejnou filozofii – neustálé zlepšování a boj o nejvyšší příčky.
Zahraniční média se shodují, že spojení Red Bull–Ford patří mezi nejdůležitější technické projekty nové éry Formule 1 2026 a může zásadně ovlivnit rozložení sil mezi výrobci motorů.
