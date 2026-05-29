Zak Brown připouští možnost výroby vlastních pohonných jednotek

Zak Brown připustil, že McLaren by mohl v budoucnu zvážit vývoj vlastních F1 motorů, pokud by to dávalo finanční smysl. Reaguje tak na úvahy FIA o návratu k jednodušším V8 jednotkám. Tým je ale zatím spokojený se spoluprací s Mercedesem.
McLaren je v současnosti zákaznickým týmem Mercedesu, se kterým obnovil spolupráci před sezonou 2021 po předchozích obdobích s Hondou a Renaultem. Od návratu k německým pohonným jednotkám zaznamenal výrazný úspěch včetně titulů v Poháru konstruktérů v letech 2024 a 2025 a také mistrovského titulu Landa Norrise v roce 2025.
Šéf týmu Andrea Stella však v úvodu nové éry pravidel pro rok 2026 přiznal, že McLaren se poprvé po delší době ocitl v nevýhodě jako zákaznický tým. Tato situace znovu otevřela debatu o tom, zda by stáj měla usilovat o vlastní tovární motorový program.
Prezident FIA Mohammed Ben Sulayem nedávno uvedl, že návrat k atmosférickým osmiválcovým motorům by mohl být reálný v letech 2030 nebo 2031. Podle něj by jednodušší a levnější pohonná jednotka mohla umožnit i týmům jako McLaren vyrábět vlastní motory.
„Věřím, že až zavedeme V8, McLaren si postaví vlastní motor. Nebudou už muset chodit k ostatním, protože dnes to dělají kvůli složitosti současných jednotek,“ uvedl Ben Sulayem podle magazínu Sports Business Journal. Dodal také: „Říkají: raději si koupíme to, co je dostupné, než abychom vyvíjeli nový motor.“
Zak Brown na tyto výroky reagoval s tím, že McLaren by vlastní motor zvážil pouze tehdy, pokud by to bylo ekonomicky výhodné. „Pokud by existoval motorový koncept, který by dával finanční smysl, určitě bychom to zvážili i z hlediska technologie,“ uvedl Brown.
Zároveň ale zdůraznil, že současná spolupráce s Mercedesem je na velmi vysoké úrovni. „Nemůžeme být spokojenější s Mercedesem,“ řekl šéf McLarenu pro Sports Bussines Journal a dodal: „Pokud se objeví něco, co bude dávat finanční smysl, podíváme se na to.“
McLaren má s Mercedesem dlouhodobou smlouvu podepsanou v roce 2023, která platí minimálně do konce sezony 2030. Tato dohoda zajišťuje stabilitu motorového partnerství v rámci současné generace pravidel.
Zajímavostí je, že McLaren už dnes pracuje na vlastním motorovém projektu mimo Formuli 1. Pro hypersportovní model MCL-HY, který má od roku 2027 startovat ve vytrvalostním šampionátu WEC, si tým vyvíjí vlastní přeplňovaný twin-turbo V6 motor přímo v McLaren Technology Centre ve Wokingu.
Téma vlastních motorů tak zůstává otevřené především v kontextu budoucích pravidel Formule 1. Pokud by FIA skutečně přešla na jednodušší a levnější jednotky, McLaren by mohl patřit mezi týmy, které by vstoupily do nové éry nejen jako konstruktér šasi, ale i jako výrobce pohonné jednotky.
