Valtteri Bottas čelí spekulacím o budoucnosti v Cadillacu po slabším víkendu v Kanadě

Valtteri Bottas čelí po Velké ceně Kanady spekulacím o možné ztrátě místa u Cadillacu. Zákulisní zdroje ale tvrzení odmítají a zdůrazňují, že tým si zkušeného Fina nadále cení. Náhradník Colton Herta navíc aktuálně nesplňuje podmínky pro závodění ve Formuli 1.
Valtteri Bottas se po návratu do Formule 1 s týmem Cadillac stal jedním z prvních jezdců letošní sezony, kolem kterého se začaly šířit spekulace o budoucnosti. Během Velké ceny Kanady se objevily informace, že by mohl přijít o své místo už v průběhu sezony 2026, zejména po slabším výkonu oproti týmovému kolegovi Sergiu Pérezovi.
Kanadský víkend byl pro Bottase komplikovaný především v kvalifikacích. Fin patřil mezi nejpomalejší jezdce na trati a v obou kvalifikačních formátech ztratil na Péreze přibližně osm desetin sekundy. Ani v závodě se situace výrazně nezlepšila, přestože Pérez nakonec odstoupil kvůli poruše zavěšení. Mexický jezdec měl po celý víkend výrazně lepší tempo i větší jistotu za volantem.
Bottas po závodě přiznal, že Cadillac stále bojuje s nastavením vozu. „Měli jsme během víkendu několik problémů s nastavením. Auto bylo v každé části víkendu jiné a i dnes jsme některé věci nedokázali opravit, takže vůz nebyl stoprocentní,“ vysvětlil. Zároveň dodal: „Stále nejsem v situaci, kdy bych měl v auto plnou důvěru, ale víme, že ani můj monopost nebyl stoprocentně v pořádku.“
Právě tyto problémy odstartovaly spekulace, že Cadillac ztrácí v Bottase důvěru. Některá zahraniční média dokonce naznačila, že už po Velké ceně Monaka by mohl být nahrazen rezervním jezdcem Coltonem Hertou. Podle několika zdrojů blízkých týmu jsou ale podobné informace zcela smyšlené. Jeden z insiderů dokonce označil celou kauzu za „kompletní výmysl,“ informuje PlanetF1.
Cadillac naopak údajně považuje Bottasovy zkušenosti za zásadní faktor svého rychlého pokroku. Nový tým vstoupil do Formule 1 překvapivě konkurenceschopně a podle zákulisních informací je právě zkušené duo Bottas–Pérez důležitým pilířem stabilního vývoje. Tým se výkonnostně přibližuje i zavedeným stájím, jako je například Aston Martin.
Dalším důležitým faktem je situace kolem Coltona Herty. Americký jezdec totiž momentálně nedisponuje superlicencí FIA, která je pro starty ve Formuli 1 povinná. Navíc se aktuálně nenachází na pozicích, které by mu zaručily automatické získání potřebných bodů. Herta sice může body sbírat během pátečních tréninků za Cadillac, ale případné okamžité nahrazení Bottase není podle pravidel možné.
Pokud by Cadillac skutečně potřeboval náhradního pilota, mnohem pravděpodobnější variantou by byl Číňan Zhou Guanyu. Ten superlicenci vlastní a zároveň je součástí širšího programu týmu. Šéf stáje Graeme Lowdon navíc nedávno uvedl: „Neměl bych vůbec žádné obavy posadit ho do auta, pokud bychom měli problém s jedním ze závodních jezdců. Samozřejmě ale doufáme, že to nebude potřeba.“
Podle informací ze zákulisí navíc Bottas ani Pérez nemají pouze jednoleté smlouvy. Oba jezdci údajně disponují víceletými kontrakty s opcemi i pro sezonu 2027. Zatímco Pérezův návrat zaujal i jiné týmy v paddocku, Bottas má mít podle dostupných informací u Cadillacu stabilní pozici i do budoucna.
Cadillac zároveň stále prochází složitým procesem budování nového týmu. Stáj musí postupně ladit nejen samotný vůz, ale také provozní procesy, výrobu dílů i práci během závodních víkendů. Graeme Lowdon zdůraznil, že právě nové prostředí vyžaduje čas: „Je to pro nový tým mnohem těžší, protože všechny naše procesy jsou nové. Ale máme velmi zkušené inženýry a uvnitř týmu panuje velmi dobrá atmosféra.“
Šéf Cadillacu zároveň ocenil mentalitu lidí uvnitř týmu. „Když se tým dostane pod tlak a nemá správného ducha, spotřebuje obrovské množství energie negativita. My máme opačný problém – mnoho lidí si tuto výzvu užívá. Máme zkušené pracovníky z týmů, které vyhrávaly šampionáty, a baví je budovat něco nového,“ dodal Lowdon. Právě proto Cadillac podle všeho nepanikaří a věří, že Bottas dokáže po vyřešení současných problémů ukázat svůj skutečný potenciál.
