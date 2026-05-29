Mercedes vysvětluje příčiny technické poruchu, která vyřadila George Russella

Technický ředitel Mercedesu James Allison odhalil příčinu předčasného odstoupení George Russella při Velké ceně Kanady. Porucha ukončila jeho závod po 29 kolech a připravila ho o boj s Antonellim, který vyhrál čtvrtý závod v řadě.
George Russell nedokončil Velkou cenu Kanady 2026 poté, co jeho monopost zastavila vážná porucha pohonné jednotky. Brit skončil po 29 kolech a závod tak skončil i jeho souboj s Kimim Antonellim, který následně zvítězil a navýšil svůj náskok v šampionátu.
James Allison vysvětlil, že šlo o selhání baterie v rámci pohonné jednotky, které mělo fatální následky. „Byla to velká událost pro nás. Klíčová, protože to byl víkend, kdy jsme představili první velký upgrade pro letošní rok. Ten byl výkonnostně silný, ale jinak velmi dobrý víkend pokazila spolehlivost,“ uvedl, informuje PlanetF1.
Dodal také: „Porucha Georgeovy pohonné jednotky byla způsobena selháním baterie, která katastroficky selhala přibližně ve třetině závodu a ukončila jeho jízdu.“
Podle Allisona předběžná analýza ukazuje, že baterie byla již před samotným selháním ve špatném stavu. „Viděli jsme na konci závodu, že baterie nebyla v dobré kondici, došlo tam k tepelnému poškození a budeme muset v následujících dnech a týdnech přesně zjistit, co se stalo,“ řekl.
Russellův výpadek přišel v době, kdy Mercedes nasadil první výrazný vývojový balík sezony 2026, který měl potvrdit jeho konkurenceschopnost. Přestože tempo vozu bylo silné, technická porucha připravila tým o možný double výsledek.
Kimi Antonelli pokračoval ve své dominantní sérii a připsal si čtvrté vítězství v řadě, čímž navýšil svůj náskok na Russella na 43 bodů po pěti závodech sezony. Výkonnost mladého Itala tak stále více otevírá debatu o jeho roli v šampionátu.
Po závodě Russell uvedl, že boj o titul je podle něj již téměř rozhodnutý. „Mistrovství je teď na Kimiho, aby ho ztratil,“ prohlásil britský jezdec.
Závod byl pro Russella navíc i emočně vypjatý. V rozčilení po odstoupení odhodil hlavu opěrku na trať, což vedlo k vyšetřování FIA. Následně dostal podmíněnou pokutu 5 000 eur a veřejně se omluvil maršálům i FIA.
„Omlouvám se maršálům a FIA, že jsem jim zkomplikoval práci víc, než bylo nutné. V tu chvíli to byly emoce,“ napsal Russell na sociální sítě.
Mercedes nyní čeká detailní analýza bateriového selhání, které může mít dopad na další vývoj spolehlivosti pohonných jednotek v průběhu sezony.
FIA rozhodla, že Monako 2026 se pojede bez aktivní aerodynamiky, „straight mode“ i DRS kvůli bezpečnosti v úzkých ulicích a tunelu. Vozy budou mít pevné aero, což výrazně změní techniku i strategii závodu v Monte Carlu.
Zak Brown připustil, že McLaren by mohl v budoucnu zvážit vývoj vlastních F1 motorů, pokud by to dávalo finanční smysl. Reaguje tak na úvahy FIA o návratu k jednodušším V8 jednotkám. Tým je ale zatím spokojený se spoluprací s Mercedesem.
Valtteri Bottas čelí po Velké ceně Kanady spekulacím o možné ztrátě místa u Cadillacu. Zákulisní zdroje ale tvrzení odmítají a zdůrazňují, že tým si zkušeného Fina nadále cení. Náhradník Colton Herta navíc aktuálně nesplňuje podmínky pro závodění ve Formuli 1.
McLaren potvrdil příchod Gianpiera Lambiaseho do své struktury jako posily pro závodní vedení, zatímco Red Bull naznačil, že by mohl v budoucnu mířit až na pozici týmového šéfa. Andrea Stella ale spekulace odmítá a zdůrazňuje, že jeho role je čistě o posílení leadershipu týmu.
Ford po 22 letech zaznamenal návrat na stupně vítězů ve Formuli 1 díky spolupráci s Red Bull Powertrains. Mark Rushbrook označil třetí místo Maxe Verstappena v Kanadě za historický milník a potvrdil, že partnerství s Red Bullem se rychle rozvíjí.
Prezident FIA Mohammed Ben Sulayem navrhl zrušení limitu funkčních období ve vedení Mezinárodní automobilové federace. O návrhu bude hlasovat Valné shromáždění FIA. Přichází v době kritiky vedení, odchodů funkcionářů a sporů s jezdci F1.
Alpine oznámil od sezony 2027 historické partnerství s Gucci. Luxusní módní dům se stane prvním titulárním partnerem týmu F1 z oblasti high fashion a nahradí dosavadního partnera BWT.
Velká cena Kanady přinesla ve Ferrari výrazný kontrast výkonnosti. Charles Leclerc po závodě přiznal, že šlo o jeho nejhorší víkend ve Formuli 1, zatímco Lewis Hamilton naopak ukázal silnou formu a v interním souboji jasně dominoval. Přesto Leclerc vytěžil čtvrté místo, které neodpovídalo jeho pocitům z jízdy.
Jacques Villeneuve připomíná Kimi Antonellimu, že i přes vedení v šampionátu Formule 1 ho čeká dlouhá a náročná cesta. Podle něj bude rozhodující, jak zvládne výkyvy formy a tlak soupeřů, protože sezona se může kdykoli nečekaně zlomit.
Oscar Piastri popsal kolizi s Alexem Albonem v Kanadě jako důsledek extrémně nízké přilnavosti na mokré trati. Při brzdění zablokoval kola a narazil do Williamsu, který musel odstoupit. Piastri dostal penalizaci a přiznal chybu, zároveň ale hájil týmovou strategii.
McLaren v Kanadě překvapil startem na intermediálních pneumatikách, i když trať rychle osychala. Max Verstappen i Kimi Antonelli přiznali, že je strategie zaskočila. Brzy se ukázalo, že šlo o chybu, která tým stála tempo i šanci na lepší výsledek.