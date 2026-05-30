Mercedes odstoupil z boje o podíl v Alpine. Christian Horner má volnější cestu

Mercedes ukončil jednání o koupi 24% podílu ve stáji Alpine F1 od společnosti Otro Capital. Důvodem měla být vysoká požadovaná cena, která oceňuje tým až na tři miliardy dolarů. Odchod Mercedesu posiluje pozici Christiana Hornera, jehož plány však může zkomplikovat právo veta Renaultu.
Mercedes se stáhl z jednání o převzetí 24% podílu ve stáji Alpine F1, který od roku 2023 drží americká investiční společnost Otro Capital. Podle informací BBC a dalších zdrojů nebyla německá automobilka ochotna akceptovat ocenění, které prodávající za svůj podíl požaduje. Tím končí jedna z nejvýznamnějších zákulisních obchodních jednání posledních měsíců ve Formuli 1.
Klíčovým problémem byla cena. Otro Capital údajně požaduje za svůj podíl přibližně 720 milionů dolarů, což by znamenalo ocenění celé stáje Alpine na zhruba tři miliardy dolarů. Pro srovnání, při vstupu do týmu v roce 2023 investovala společnost přibližně 215 milionů dolarů. Některé finanční analýzy přitom hodnotu celého týmu odhadují spíše kolem 2,6 miliardy dolarů, takže požadovaná částka je výrazně vyšší.
Podle zdrojů blízkých jednáním Mercedes po předložení závazných nabídek vyhodnotil, že cena neodpovídá jeho představám ani strategickým cílům. Automobilka proto ukončila rozhovory s Renault Group, která je majoritním vlastníkem Alpine a zároveň má rozhodující slovo při schvalování případných nových akcionářů.
Odstoupení Mercedesu významně mění situaci pro Christiana Hornera. Bývalý generální ředitel a šéf týmu Red Bull se po svém odchodu z Milton Keynes netají ambicí vrátit se do Formule 1 v nové roli. V několika rozhovorech uvedl, že má ve sportu stále „nedokončenou práci“, a právě vstup do vlastnické struktury některého z týmů by mohl být jeho cestou zpět na startovní rošt.
Zahraniční média upozorňují, že Horner udržuje velmi dobré vztahy s Flaviem Briatorem, který dnes působí jako výkonný poradce generálního ředitele Renaultu Françoise Provosta a zároveň je považován za faktického vůdce projektu Alpine F1, informuje PlanetF1. Oba muži byli nedávno spatřeni společně během závodu Formule E v Monaku, což vyvolalo další spekulace o možném propojení jejich budoucích plánů.
Přesto není Hornerova cesta k podílu v Alpine zcela bez překážek. BBC uvedla, že Renault měl údajně vetovat nabídku spojenou právě s Hornerem. Tato informace však nebyla nezávisle potvrzena a další zdroje zatím její pravdivost nepotvrdily. Renault má navíc podle dostupných dokumentů právo schvalovat případné transakce minimálně do září 2026.
Po tomto termínu se situace může výrazně změnit. Otro Capital získá větší svobodu při nakládání se svým podílem a nebude nutně potřebovat souhlas Renaultu při hledání kupce. V takovém případě by se do hry mohli vrátit i další zájemci, jejichž nabídky by byly finančně atraktivnější než současní kandidáti s vazbou na Formuli 1.
Zároveň se ukazuje, že Alpine nemusí být jedinou možností, kterou Horner zvažuje. Podle informací zveřejněných v posledních týdnech jednal s viceprezidentkou čínské automobilky BYD Stellou Li o potenciálním vstupu nového, dvanáctého týmu do Formule 1. Pokud by tento projekt získal podporu FIA a držitele komerčních práv, mohl by Horner sehrát klíčovou roli při jeho budování.
Stažení Mercedesu má také širší politické důsledky. Generální ředitel McLarenu Zak Brown v poslední době opakovaně kritizoval modely společného vlastnictví týmů ve Formuli 1, především vztah mezi Red Bullem a Racing Bulls. Potenciální vstup Mercedesu do Alpine podle něj vyvolával obavy z vytvoření dalšího podobného uspořádání. Brown dokonce adresoval prezidentovi FIA Mohammedu Ben Sulayemovi dopis, v němž vyzval ke změně pravidel. Šéf Mercedesu Toto Wolff však takové scénáře odmítal a zdůrazňoval, že Alpine by se v případě akvizice nikdy nestal satelitním týmem Mercedesu.
Celá situace potvrzuje rostoucí hodnotu týmů Formule 1. Zatímco ještě před několika lety byly některé stáje považovány za ztrátové projekty, dnešní popularita šampionátu, příliv nových sponzorů, amerických investorů a rostoucí mediální práva zvyšují jejich cenu na rekordní úrovně. Právě vysoké ocenění Alpine se však nyní stalo důvodem, proč jeden z nejsilnějších výrobců v motorsportu od jednacího stolu odešel. Vývoj v následujících měsících ukáže, zda se novým spoluvlastníkem stáje stane Christian Horner, jiný investor, nebo zda Otro Capital svůj podíl zatím neprodá vůbec.
