Odchod Gianpiera Lambiaseho k McLarenu vyvolává otázky. Montoya nechápe rozhodnutí Red Bullu

Juan Pablo Montoya zpochybnil odchod Gianpieroa Lambiaseho do McLarenu. Podle něj Red Bull mohl udělat víc, aby si klíčového inženýra udržel.
V zákulisí Formule 1 je příchod Gianpiera Lambiaseho do McLarenu vnímán jako promyšlený krok, kterým britská stáj dále posiluje své technické i organizační zázemí. Zároveň však vyvolává otázky, proč si ho Red Bull Racing nedokázal udržet, a to přesto, že mu podle dostupných informací mohl nabídnout srovnatelnou, případně i totožnou pozici v rámci struktury týmu.
Na to upozornil i bývalý pilot Formule 1 Juan Pablo Montoya. Podle něj Lambiase v McLarenu získá významnější roli, kterou mu přitom Red Bull mohl nabídnout také.
Celá situace přichází v citlivém období i pro Maxe Verstappena. Nizozemský jezdec v poslední době kritizuje směřování technických i sportovních pravidel a zároveň otevřeně připouští, že jeho dlouhodobá budoucnost ve Formuli 1 nemusí být samozřejmostí.
Odchod klíčového inženýra tak může mít širší dopady. Montoya připomněl i dlouhodobý zájem Mercedesu, jehož šéf Toto Wolff se netají tím, že by Verstappena rád získal.
Pokud by navíc Red Bull začal výrazně výkonnostně zaostávat, tlak na změnu by ještě zesílil. Podle Montoyi by v takovém případě Verstappen mohl začít aktivně hledat cestu k odchodu.
Red Bull se tak ocitá v nezvyklé situaci, místo dominance řeší nejistotu. A hrozí, že ztráta jednoho důležitého člena týmu může spustit řetězec událostí, na jehož konci by mohl být i odchod jeho největší hvězdy.
