McLaren brzdí spekulace o Gianpierem Lambiasem. Role je jasně definovaná, říká Andrea Stella

McLaren potvrdil příchod Gianpiera Lambiaseho do své struktury jako posily pro závodní vedení, zatímco Red Bull naznačil, že by mohl v budoucnu mířit až na pozici týmového šéfa. Andrea Stella ale spekulace odmítá a zdůrazňuje, že jeho role je čistě o posílení leadershipu týmu.
McLaren oznámil, že Gianpiero Lambiase se připojí k týmu jako šéf závodních operací a bude přímo podřízen Andree Stellovi. Nástup je plánován v horizontu dalších let, s očekáváním kolem roku 2028.
V paddocku však okamžitě vznikly spekulace o jeho možné budoucí roli. Red Bull naznačil, že Lambiase by mohl v McLarenu jednou převzít pozici týmového šéfa, což rozproudilo debatu o dlouhodobém vedení britské stáje.
Andrea Stella tyto interpretace odmítl a zdůraznil, že McLaren Lambiaseho přivádí výhradně kvůli posílení expertního a manažerského zázemí.
Uvedl: „McLaren je pro nás o tom zaměstnávat ty nejlepší talenty ve Formuli 1.“ Zároveň dodal: „Zak a já chceme vybudovat nejsilnější tým, nejen pro současnost, ale i pro budoucnost,“ informuje RacingNews365.
Stella také připomněl své zkušenosti z Ferrari, kde podle něj viděl, jak důležitá je silná a zkušená manažerská struktura pro dlouhodobý úspěch ve Formuli 1.
„Během začátku 2000s ve Ferrari jsem viděl, jakou úroveň seniority a vedení potřebujete k úspěchu,“ uvedl Stella. „Přivedení GP je součástí této vize.“
Podle něj má Lambiase zapadnout do širší struktury vedení a doplnit současný management McLarenu, aby tým fungoval efektivněji na více úrovních.
Stella zároveň přiznal, že jeho role týmového šéfa je extrémně náročná, a proto potřebuje silný tým lídrů, kteří s ním budou sdílet odpovědnost za každodenní chod stáje.
„Jsem osobně velmi vytížený a potřebuji silnou skupinu lídrů, kteří se mnou pracují,“ řekl.
Závěrem odmítl jakékoliv další spekulace o budoucí roli Lambiaseho slovy: „Plán je jasný. Jakékoliv další spekulace nás vrací do období ‚silly season‘.“
