GP Mexika: Lando Norris přebírá vedení šampionátu, Lewis Hamilton doplatil na souboj s Maxem Verstappenem

Lando Norris předvedl v Mexiku výkon, který znovu potvrdil jeho skvělou formu i rostoucí sebevědomí. V náročných podmínkách zvládl závod s chladnou hlavou.
Velká cena Mexika nabídla vše, co si fanoušci Formule 1 mohli přát. Napínavé souboje, strategické bitvy i dramatický závěr. Lando Norris předvedl v Mexico City Grand Prix skvělý výkon a po závodě, který skončil pod virtuálním safety carem, převzal vedení v celkovém pořadí šampionátu. Pilot McLarenu projel cílem jako první před Charlesem Leclercem a z Mexika odjíždí nejen s vítězstvím, ale i s novým statusem lídra mistrovství světa.
Max Verstappen svedl během závodu tvrdý souboj s Lewisem Hamiltonem, který nakonec skončil penalizací pro britského pilota Ferrari. „Byl to tvrdý, ale férový souboj,“ uvedl Verstappen po závodě. „Oba jsme jeli na hraně, ale to je součást závodění.“ Hamilton, který se po incidentu propadl, nakonec i přes desetisekundový trest dojel osmý a připsal si důležité body.
Zatímco Norris kontroloval čelo závodu, velkým překvapením dne se stal mladý Brit Oliver Bearman. Jezdec týmu Haas dokončil závod na skvělém čtvrtém místě, čímž vyrovnal historicky nejlepší výsledek stáje. „Tohle je pro nás jako vítězství,“ zářil po dojezdu. Bearman po celý závod odolával tlaku Oscara Piastriho, který nakonec skončil pátý a přišel o vedení v šampionátu.
Samotný start závodu přinesl napětí už v prvních metrech. Norris ubránil útok Leclerca, zatímco Verstappen se pokusil o riskantní manévr po vnější straně první zatáčky – ten ho však poslal mimo trať. Krátce se sice ocitl ve vedení, ale po návratu na trať přenechal první místo Norrisovi. Piastri měl smůlu hned na začátku, když po chybě v první zatáčce ztratil několik pozic a propadl se až na deváté místo.
Úvod závodu byl plný soubojů a těsných momentů. Skupina jezdců jedoucích v závěsu za Lewisem Hamiltonem se rychle rozpadla poté, co se právě Hamilton s Maxem Verstappenem dostali mimo trať při pokusu o předjetí. „Bylo tam málo místa,“ hlásil Verstappen do rádia. Incident se dostal pod vyšetřování a komisaři nakonec udělili Hamiltonovi penalizaci.
Zatímco Red Bully ztrácely kvůli opotřebeným pneumatikám, McLareny a Ferrari udávaly tempo. Norris s Leclercem si drželi bezpečný náskok, zatímco Oscar Piastri se snažil dohnat ztrátu po špatném startu. „Musíme zkusit jinou strategii,“ zaznělo z jeho týmového rádia. McLaren ho proto povolal do boxů dřív, ale pomalá zastávka ho stála cenné sekundy a možnost posunu vpřed.
V prostřední části závodu se bitva změnila v taktické manévrování. Oliver Bearman z Haasu jel skvělým tempem a chvíli se dokonce držel na pozici odpovídající třetímu místu. Max Verstappen zvolil delší první stint a pozdější výměnu pneumatik, což se ukázalo jako výhodná volba. „Měkké gumy fungovaly lépe, než jsme čekali,“ přiznal po závodě.
U Mercedesu to mezitím začalo vřít. George Russell požádal tým, aby ho pustil před Kimiho Antonelliho, protože byl údajně rychlejší. Tým mu vyhověl, ale později se ukázalo, že to byla chyba. Piastri oba piloty Mercedesu dohnal a předjel Russella v odvážném manévru do první zatáčky.
Závěr závodu sliboval napínavou podívanou. Verstappen stahoval Leclerca v boji o druhé místo, zatímco Piastri útočil na Bearmana. Tři kola před cílem však musel být vyhlášen virtuální safety car poté, co Carlos Sainz odstavil svůj Williams u bariéry. „Tohle jsme si nezasloužili,“ posteskl si Leclerc, kterému neutralizace zabránila bránit se Verstappenovi naplno.
Poslední kola tak proběhla v poklidném tempu. Norris si bez potíží dojel pro vítězství, Leclerc dojel druhý a Verstappen uzavřel pódium. Bearman si čtvrtým místem připsal životní výsledek, Piastri skončil pátý. Do první desítky se vešli ještě Antonelli, Russell, Hamilton, Ocon a debutant Gabriel Bortoleto.
Pro Landa Norrise znamená triumf v Mexiku návrat na první místo průběžného pořadí poprvé od Velké ceny Saúdské Arábie. „Je to neuvěřitelné, tým odvedl fantastickou práci,“ radoval se v cíli. Oscar Piastri ale zůstává v těsném závěsu a na svého týmového kolegu ztrácí jediný bod. Sezóna tak slibuje další dramatické pokračování a boj o titul zůstává zcela otevřený.
Lando Norris – McLaren - 1:37:58.574
Charles Leclerc – Ferrari (+30,324 s)
Max Verstappen – Red Bull (+31,049 s)
Oliver Bearman – Haas (+40,955 s)
Oscar Piastri – McLaren (+42,065 s)
Kimi Antonelli – Mercedes (+47,837 s)
George Russell – Mercedes (+50,287 s)
Lewis Hamilton – Ferrari (+56,446 s)
Esteban Ocon – Haas (+75,464 s)
Gabriel Bortoleto – Sauber (+76,863 s)
Yuki Tsunoda – Red Bull (+79,048 s)
Alex Albon – Williams (+1 kolo)
Isack Hadjar – Racing Bulls (+1 kolo)
Lance Stroll – Aston Martin (+1 kolo)
Pierre Gasly – Alpine (+1 kolo)
Franco Colapinto – Alpine (+1 kolo)
Carlos Sainz – Williams (+4 kola)
Fernando Alonso – Aston Martin (nedokončil, +37 kol)
Nico Hülkenberg – Sauber (nedokončil, +46 kol)
Liam Lawson – Racing Bulls (nedokončil, +66 kol)
