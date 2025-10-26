Andrea Stella vysvětluje, kde Oscar Piastri ztratil proti Landu Norrisovi

Šéf McLarenu Andrea Stella uvedl, že Oscar Piastri v sobotní kvalifikaci ztrácel v každé zatáčce několik milisekund.
Šéf týmu McLaren Andrea Stella poskytl komentář k výkonu svých jezdců během sobotní kvalifikace na Velkou cenu Mexika a přiznal, že Oscar Piastri ztrácel „několik milisekund“ v každé zatáčce oproti Landu Norrisovi.
Přestože Lando Norris zajistil pole position na okruhu Autódromo Hermanos Rodríguez, Oscar Piastri skončil v kvalifikaci osmý, ale díky pětimístnému trestu Carlose Sainze z předchozí Velké ceny USA odstartuje závod ze sedmé pozice.
„Kolo Landa bylo silné prakticky v každé zatáčce,“ řekl Stella pro Sky Sports F1. „Pokud se nemýlím, byl první v každém sektoru. Auto se chovalo dobře při všech rychlostech a Lando jej dokázal maximálně využít.“
Stella také připustil, že u Piastriho je ještě prostor ke zlepšení. „Musíme si projít pár věcí a pochopit je. Z posledních závodů už lépe chápeme, jak využít auto s aktuálním balíčkem, a Lando jej dokázal vytěžit naplno.“
K otázce Australanova výkonu Stella dodal: „U Oscara je trochu složitější dostat se k správnému pocitu z auta, když jsou podmínky kluzké, jako to bylo i v Austinu. To je něco, co musíme zítra zkontrolovat a zlepšit.“
„Ve srovnání s Landem ztrácí Oscar v podstatě pár milisekund v každé zatáčce,“ vysvětlil dále. „Je to otázka, aby získal ten správný pocit z podmínek a dokázal tlačit auto o trochu víc v každé zatáčce.“
Stella ale upozornil, že i malé zlepšení není jednoduché: „Je těžké jít o něco víc, aniž by vznikl problém. Je to určitě oblast, na které můžeme pracovat a zítra se zlepšit. Závodní tempo je ale silné u obou jezdců. Jsem si jistý, že Oscar dokáže získat pár pozic.“
Australský jezdec navíc vede průběžné pořadí šampionátu o 14 bodů před Norrisem, takže v nedělním závodě bude muset Piastri udělat výrazné zisky, aby si udržel vedení. Stella zdůraznil, že je důležité pro tým i pro šampionát, aby oba jezdci odvedli maximální výkon.
Lando Norris předvedl v Mexiku výkon, který znovu potvrdil jeho skvělou formu i rostoucí sebevědomí. V náročných podmínkách zvládl závod s chladnou hlavou.
