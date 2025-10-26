Lewis Hamilton zajel skvělou kvalifikaci: Soupeřům poslal před závodem varování

Lewis Hamilton v Mexiku
Lewis Hamilton v Mexiku, foto: Scuderia Ferrari
Dominik Sysel VČERA 18:50
Lewis Hamilton si zajistil silné místo na startu kvalifikace a je připraven k nedělnímu závodu s odhodláním. Brit slibuje agresivní přístup na trati a soustředí se na každý detail, aby využil svůj potenciál.

Lewis Hamilton si v sobotní kvalifikaci zajistil silné třetí místo, což je jeho nejlepší výkon od příchodu do Ferrari na začátku sezóny. Sedminásobný mistr světa vyrazí do nedělní Velké ceny Mexika ze druhé řady za prvním Landem Norrisem, což mu dává strategickou výhodu.

„Zítra chci být co nejvíc agresivní na trati,“ prohlásil Hamilton. „Nemám co ztratit, ale on, tedy Norris, ano. Budeme agresivní a doufám, že budeme dost blízko, abychom mohli předvést dobrý souboj.“

Pro Hamiltona je letošní sezóna zatím velmi náročná. I přes to, že je nejúspěšnějším jezdcem v historii šampionátu, stále hledá první pódiové umístění v barvách Ferrari.

Výsledek v Mexiku podle něj není dílem jednoho kroku vpřed, ale spíše součtem kontinuálního zlepšování týmu a jeho vlastní adaptace na specifika vozu. „Stále zlepšujeme naše procesy od momentu, kdy přijedeme na trať, přes debriefy až po týmová rozhodnutí a práci inženýrů,“ vysvětlil Hamilton.

Max Verstappen v Mexiku 2025

Velká frustrace Maxe Verstappena: Red Bull se v Mexiku trápí

Hamilton vysvětlil, že se nyní soustředí na všechny detaily a spolupráce s Charlesem Leclercem při vývoji auta byla během závodních víkendů velmi pozitivní. „Naše auta jsou teď prakticky stejná a já konečně začínám chápat, jak řídit vůz, který Charles řídí už sedm let,“ dodal.

O svém pokroku řekl: „Pomalu se dostávám tam, kam chci, takže je to dobré. Je to nejlepší kvalifikační výsledek pro mě jako jezdce Ferrari.“

Když mluvil o umístění v top třech, poznamenal: „Už je to dlouho, co jsem byl takhle vysoko. Jsem opravdu vděčný týmu za jejich tvrdou práci a neustálé úsilí během roku. Samozřejmě bychom si přáli mít tuto zkušenost dříve, ale důležité je, že stále pokračujeme v zlepšování a udržujeme pozitivní přístup.“

Hamiltonova příprava a jeho agresivní přístup k startu ze druhé řady naznačují, že hned od prvních metrů závodu chce získat maximální výhodu. Podle něj může první zatáčka v Mexico City rozhodnout o dalším průběhu závodu, a Brit je připraven bojovat o každý centimetr.

Lewis Hamilton Ferrari GP Mexika
