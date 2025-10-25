Z pilota fanouškem: George Russell se na chvíli proměnil v diváka

Během pátku v Mexico City se udála nečekaná situace, která zaujala fanoušky. George Russell si našel originální způsob, jak si užít závodní atmosféru a pobavit fanoušky po celém světě.
George Russell se během pátku na Velké ceně Mexika postaral o moment, který pobavil fanoušky po celém světě. Britský pilot Mercedesu sdílel na sociálních sítích fotografii, na které sedí v ochozech okruhu Autódromo Hermanos Rodríguez mezi diváky a má na sobě masku lucha libre, typický symbol mexické kultury.
„Už jsem roky nesledoval monoposty Formule 1 z tribuny, tak jsem si našel způsob, jak se nenápadně dostat mezi fanoušky, zatímco Fred řídil moje auto,“ napsal Russell k příspěvku. Během této chvíle jeho vůz pilotoval nováček Frederik Vesti, který dostal šanci absolvovat první trénink podle pravidla FIA, jež týmům ukládá dát příležitost mladému jezdci.
Russell si tak mohl užít trénink z pohledu fanouška, zatímco sledoval Vestiho a svého kolegu Kimiho Antonelliho na trati. Po skončení tréninku se pak vrátil do garáže a v druhé části už usedl zpět do svého vozu v závodní kombinéze místo masky.
Fotografie George Russella z ochozů Foro Sol měla obrovský úspěch. Během první hodiny po zveřejnění nasbírala přes 210 tisíc lajků a pod příspěvkem se objevily stovky nadšených komentářů. „OMG, legendární!“ napsal jeden z fanoušků. Další dodal: „Jsi prostě ikonický, omg.“ A jeden komentář vystihl situaci dokonale: „Představte si, že sedíte na tribuně a vedle vás je George Russell.“
Po vtipném začátku víkendu se ale britský jezdec rychle vrátil k závodní realitě. „Myslím, že mezi čtyřmi nejlepšími týmy je to neskutečně těsné. V kvalifikaci rozhodují maličkosti. Jeden víkend je vpředu Red Bull, jindy zase my, jako třeba v Singapuru. Pokud se vám povede skvělá Q3, můžete být na první řadě nebo v první trojce a bojovat o pódium,“ vysvětlil Russell.
Zároveň přiznal, že do sobotní kvalifikace půjde bez velkých očekávání. „Upřímně, jdu do toho s otevřenou myslí,“ dodal.
