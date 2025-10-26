Velká frustrace Maxe Verstappena: Red Bull se v Mexiku trápí

Max Verstappen po kvalifikaci v Mexiku přiznal zklamání z nedostatku přilnavosti a rovnováhy svého Red Bullu. Tyto problémy mu zabránily držet krok s McLareny a zkomplikovaly jeho boj o titul.
Max Verstappen po kvalifikaci na Velkou cenu Mexika otevřeně přiznal, že jeho Red Bull „prostě nefunguje“. Nizozemec, který minulý týden triumfoval v Austinu a znovu oživil své naděje na titul, tentokrát narazil na limity svého monopostu. Po pátém místě v kvalifikaci na vysokohorské trati v Mexico City přiznal, že Red Bull se stále potýká s přehříváním pneumatik a nedostatkem stability.
„S přehříváním pneumatik máme problémy celou sezónu a tady je to ještě horší,“ vysvětlil Verstappen. „V této nadmořské výšce začnete klouzat a pneumatiky se okamžitě přehřejí. To nám prostě nesedí.“ Tým přitom v posledních týdnech dokázal zlepšit rovnováhu i nastavení podvozku, avšak v Mexiku se tato vylepšení neprojevila kvůli nízké přilnavosti povrchu.
„Nastavením auta se dá něco ovlivnit, ale ne všechno,“ dodal Verstappen. „V Austinu jsme byli velmi rychlí, i když jsme museli pneumatiky víc šetřit než McLaren nebo Ferrari. Tam to ale vyvážil dobrý pocit z auta. Tady, když chybí rovnováha i přilnavost, nemáte šanci. Zkoušel jsem všechna možná nastavení, ale nic nefungovalo. Jedno bylo možná o trochu lepší, ale i tak jsme byli pomalí.“
Potíže Red Bullu se naplno projevily v rychlé zatáčce číslo devět, kde musel Verstappen opakovaně zachraňovat přetáčející se vůz. „Podívejte se na onboard a zesilte si zvuk, hned pochopíte, co se tam děje,“ poznamenal s nadsázkou. Tím naznačil, že auto naráží na nerovnosti a ztrácí stabilitu.
Zatímco Lando Norris si dominantní jízdou zajistil pole position a míří k převzetí vedení v šampionátu od Oscara Piastriho, Verstappen zůstává skeptický. „Jasně, pokud přede mnou odpadnou dvě auta, tak možná… Ale nemá smysl si dělat falešné naděje. Tento víkend to prostě nepůjde. Pokud se nestane nic bláznivého, nemáme šanci,“ řekl otevřeně.
Verstappen si zároveň uvědomuje, jak moc by mohl tento výsledek ovlivnit boj o titul. „Velký problém je, že Lando startuje vepředu,“ dodal. „Na Oscara ještě nejsme tak daleko, ale věděli jsme, že musíme být perfektní až do konce sezóny. Tohle samozřejmě ideální není.“
Lando Norris předvedl v Mexiku výkon, který znovu potvrdil jeho skvělou formu i rostoucí sebevědomí. V náročných podmínkách zvládl závod s chladnou hlavou.
Šéf McLarenu Andrea Stella uvedl, že Oscar Piastri v sobotní kvalifikaci ztrácel v každé zatáčce několik milisekund.
Lewis Hamilton si zajistil silné místo na startu kvalifikace a je připraven k nedělnímu závodu s odhodláním. Brit slibuje agresivní přístup na trati a soustředí se na každý detail, aby využil svůj potenciál.
Max Verstappen po kvalifikaci v Mexiku přiznal zklamání z nedostatku přilnavosti a rovnováhy svého Red Bullu. Tyto problémy mu zabránily držet krok s McLareny a zkomplikovaly jeho boj o titul.
Lando Norris si v Mexiku připsal možná nejcennější pole position své dosavadní kariéry. Britský jezdec McLarenu zajel mistrovské kolo, kterým jasně převýšil jak týmového kolegu Oscara Piastriho, tak i dosud dominantního Maxe Verstappena.
Max Verstappen předvedl působivý výkon ve druhém tréninku, ovšem dlouhodobé tempo Red Bullu na okruhu v Mexico City zůstávalo znepokojivě slabé.
Během pátku v Mexico City se udála nečekaná situace, která zaujala fanoušky. George Russell si našel originální způsob, jak si užít závodní atmosféru a pobavit fanoušky po celém světě.
Druhý volný trénink v Mexico City přinesl napínavé momenty a technické komplikace několika jezdců. Závěr ukázal vyrovnanou konkurenci a naznačil, že nadcházející závod bude velmi zajímavý.
Charles Leclerc zahájil víkend v Mexiku nejrychlejším časem v prvním volném tréninku na okruhu v Mexico City. Mezi nováčky se nejlépe předvedl Arvid Lindblad, který zazářil jako nejrychlejší z debutantů.
Lewis Hamilton se zaměřuje na zlepšení svého výkonu v závěru sezóny a hledá způsoby, jak z vozu Ferrari dostat co nejvíce.
Max Verstappen po vítězství v Austinu promluvil o svém návratu navrhlo, kterému málokdo věřil.
Jenson Button otevřeně hovoří o psychickém nastavení obou pilotů McLarenu a rozebírá, kdo má momentálně navrch v souboji o formu do konce sezony.