Velká frustrace Maxe Verstappena: Red Bull se v Mexiku trápí

Max Verstappen v Mexiku 2025
Max Verstappen v Mexiku 2025, foto: Red Bull Content Pool
Josef Mráček VČERA 17:31
Max Verstappen po kvalifikaci v Mexiku přiznal zklamání z nedostatku přilnavosti a rovnováhy svého Red Bullu. Tyto problémy mu zabránily držet krok s McLareny a zkomplikovaly jeho boj o titul.

Max Verstappen po kvalifikaci na Velkou cenu Mexika otevřeně přiznal, že jeho Red Bull „prostě nefunguje“. Nizozemec, který minulý týden triumfoval v Austinu a znovu oživil své naděje na titul, tentokrát narazil na limity svého monopostu. Po pátém místě v kvalifikaci na vysokohorské trati v Mexico City přiznal, že Red Bull se stále potýká s přehříváním pneumatik a nedostatkem stability.

„S přehříváním pneumatik máme problémy celou sezónu a tady je to ještě horší,“ vysvětlil Verstappen. „V této nadmořské výšce začnete klouzat a pneumatiky se okamžitě přehřejí. To nám prostě nesedí.“ Tým přitom v posledních týdnech dokázal zlepšit rovnováhu i nastavení podvozku, avšak v Mexiku se tato vylepšení neprojevila kvůli nízké přilnavosti povrchu.

„Nastavením auta se dá něco ovlivnit, ale ne všechno,“ dodal Verstappen. „V Austinu jsme byli velmi rychlí, i když jsme museli pneumatiky víc šetřit než McLaren nebo Ferrari. Tam to ale vyvážil dobrý pocit z auta. Tady, když chybí rovnováha i přilnavost, nemáte šanci. Zkoušel jsem všechna možná nastavení, ale nic nefungovalo. Jedno bylo možná o trochu lepší, ale i tak jsme byli pomalí.“

Lando Norris

GP Mexika: Lando Norris tvrdě udeřil a bere pole position, Oscar Piastri a Max Verstappen ztrácí

Potíže Red Bullu se naplno projevily v rychlé zatáčce číslo devět, kde musel Verstappen opakovaně zachraňovat přetáčející se vůz. „Podívejte se na onboard a zesilte si zvuk, hned pochopíte, co se tam děje,“ poznamenal s nadsázkou. Tím naznačil, že auto naráží na nerovnosti a ztrácí stabilitu.

Zatímco Lando Norris si dominantní jízdou zajistil pole position a míří k převzetí vedení v šampionátu od Oscara Piastriho, Verstappen zůstává skeptický. „Jasně, pokud přede mnou odpadnou dvě auta, tak možná… Ale nemá smysl si dělat falešné naděje. Tento víkend to prostě nepůjde. Pokud se nestane nic bláznivého, nemáme šanci,“ řekl otevřeně.

Verstappen si zároveň uvědomuje, jak moc by mohl tento výsledek ovlivnit boj o titul. „Velký problém je, že Lando startuje vepředu,“ dodal. „Na Oscara ještě nejsme tak daleko, ale věděli jsme, že musíme být perfektní až do konce sezóny. Tohle samozřejmě ideální není.“

Max Verstappen Red Bull GP Mexika
