Opustí Max Verstappen Red Bull? Marko naznačil, co se děje

Spekulace o možném odchodu Maxe Verstappena z Red Bullu neutichají. Helmut Marko sice dříve nevyloučil, že by čtyřnásobný mistr světa mohl tým opustit, teď ale situaci vidí klidněji a věří, že jezdec zůstane až do roku 2026.

O budoucnosti Maxe Verstappena se v paddocku formule 1 diskutuje již několik měsíců. Jezdec je spojován především s Mercedesem, ale také s Aston Martinem. Objevily se dokonce spekulace, že by si mohl vzít roční pauzu. Na povrch vypluly i osobní důvody – Verstappen se nedávno stal otcem.

Situaci dlouhodobě komentuje i Helmut Marko, který dříve připustil, že by Verstappen mohl odejít, pokud Red Bull nebude mít konkurenceschopné auto. Nyní je ale přesvědčený, že se tým nemusí obávat. „To je pravda, ale už se zmenšily,“ řekl Marko pro německý Bild na dotaz ohledně svých dřívějších obav.

Marko v rozhovoru zdůraznil, že Verstappen je stále plně loajální týmu. „Max je věrný a veřejně se zavázal Red Bullu. To odpovídá tomu, jak ho momentálně vnímám. Je plně soustředěný na svou práci zde. Proto si myslím, že o změně ani neuvažuje. Naopak. Jsem přesvědčen, že Max bude za Red Bull závodit i v roce 2026.“

Na otázku, proč si je tím tak jistý, odpověděl Marko konkrétně: „Před sezónou jsme mluvili o očekáváních pro rok 2025. Všichni, a to včetně Maxe, se shodli, že obhajoba titulu je samozřejmě cílem, ale že nemůžeme brát jako samozřejmost, že to vyjde. Uděláme pro to všechno, ale nikdo nemůže očekávat, že budeme vždy vyhrávat. Musíme získat maximální možný počet bodů.“

Spekulovalo se také o tom, že Verstappena lákají větší finanční nabídky od konkurence. Marko však tento faktor zlehčuje: „Také jsem to četl, ale nemyslím si, že to pro Maxe hraje velkou roli. Jednak u nás nevydělává málo a jednak chce prostě vyhrávat. Proto mu musíme poskytnout to nejrychlejší auto. Na tom pracujeme. Brzy přineseme vylepšení vozu.“

Red Bull ale letos čelí výzvám. Auto má podle Marka velmi úzké pracovní okno, což se projevuje v kolísavé výkonnosti. „Těžká je dobré slovo. Jsme ve složité situaci. Pracovní okno našeho vozu je extrémně malé. Výsledkem je, že když všechno klapne, jsme rychlí a vyhráváme, jako se nám to podařilo v Japonsku, ale už o týden později v Bahrajnu se ocitáme v zemi nikoho.“

I přes obtížný start sezóny Helmut Marko vyjadřuje důvěru nejen v technický tým, ale i v samotného Verstappena. Věří, že když Red Bull nabídne konkurenceschopný balík, nebude mít mistr světa důvod uvažovat o změně.