Oficiálně: Max Verstappen se před Velkou cenou Miami stal otcem

Max Verstappen a jeho partnerka Kelly Piquet přivítali na svět svou první společnou dceru. Čtyřnásobný mistr světa oznámil radostnou zprávu prostřednictvím sociálních sítí, kde zveřejnil dvě fotografie, jednu s Kelly a druhou se svou novorozenou dcerkou, která dostala jméno Lilly.

„Vítej na světě, sladká Lily. Naše srdce jsou plnější než kdy dřív, jsi náš největší dar. Moc tě milujeme,“ napsal dojemně Verstappen pod příspěvek, který okamžitě zaplavil internet gratulacemi od fanoušků i kolegů z paddocku.

Kvůli narození dcery dostal Verstappen výjimku od týmu Red Bull a vynechal čtvrteční mediální povinnosti před Velkou cenou Miami. Do USA přiletěl až ve večerních hodinách téhož dne, přičemž jeho soukromé letadlo přistálo v Miami okolo osmé hodiny večer místního času.

Lily je prvním společným dítětem Maxe a Kelly, která už má dceru Penelope z předchozího vztahu s bývalým jezdcem Formule 1 Daniilem Kvjatem. Verstappen má k Penelope velmi blízký vztah a často ji zmiňuje jako součást své rodiny. Jejím dědečkem je navíc trojnásobný mistr světa Nelson Piquet, což dává této rodině opravdu silné závodní geny.

Verstappen už dříve naznačil, že otcovství zásadně nezmění jeho přístup za volantem: „Už to vlastně prožívám, není to pro mě úplně nové. Je to teď součástí mé DNA. Vím, že miminko bude v dobrých rukou, takže se můžu soustředit na závodění a pak se vracet domů za rodinou.“

Na zprávu zareagoval s úsměvem i jeho kolega Nico Hülkenberg, sám otec, který v žertu popřál: „Doufám, že bude dobře spát!“ Podobnou zkušeností si v posledních letech prošli i další otcové v F1 – Sergio Pérez, Kevin Magnussen, Sebastian Vettel nebo Kimi Räikkönen. Verstappena teď čeká nejen obhajoba titulu, ale i nová role – být tátou v rychlém světě Formule 1.

Gratulace Maxovi Verstappenovi a Kelly Piquet zaplavily svět Formule 1 – přidali se nejen tým Red Bull a oficiální kanál F1, ale také jeho sestra Victoria. Celá závodní komunita slaví příchod malé Lily a posílá rodičům srdečné vzkazy.