Zůstane Max věrný Red Bullu? Damon Hill varuje před ztrátou motivace

Damon Hill, mistr světa z roku 1996, se v podcastu Chequered Flag zamýšlí nad budoucností Maxe Verstappena a připouští, že by pro něj mohlo být rozumné začít zvažovat i scénáře mimo Red Bull, včetně možné pauzy od závodění. Ačkoliv má Verstappen platný kontrakt s týmem z Milton Keynes až do roku 2028, nejistota kolem budoucnosti stáje po odchodu Adriana Neweyho a plánovaném konci partnerství s Hondou vyvolává stále více otazníků ohledně jeho dalšího směřování.

Podle Hilla nelze přehlížet, že Red Bull čelí výzvám, které mohou ovlivnit jeho schopnost zůstat dominantním týmem i po příchodu nové éry pravidel v roce 2026. „Red Bull se snaží Maxe Verstappena udržet. Ale je tam doložka o výkonu. Pokud nedostanou výsledek, který odpovídá tomu, co smlouva stanovuje, tak je volný. A Max nikdy neodvádí méně než sto procent,“ připomněl Hill.

Zatímco spekuluje o možném přestupu do Mercedesu, Hill zároveň naznačuje, že trh s jezdeckými místy není příliš otevřený. „Nevím, kam by mohl jít. George [Russell] je podle všeho blízko prodloužení smlouvy s Mercedesem, a to by mu uzavřelo další dveře,“ komentoval situaci v paddocku Hill. Dodává však, že Verstappen má na své straně čas i výsledky, což mu dává prostor přemýšlet bez tlaku.

Jednou z možností, kterou Hill naznačil, je i roční pauza. „Možná by bylo moudré dát si čas na pozorování, kam se věci vyvíjejí po změně pravidel. Je mladý, má čtyři tituly, vyhrál spoustu závodů,“ řekl Hill s tím, že Verstappen si může dovolit luxus trpělivosti a strategického rozhodování.

Ačkoliv je aktuálně až třetí v šampionátu a ztrácí 32 bodů na vedoucího Oscara Piastriho, Verstappen zůstává jednou z nejcennějších postav ve startovním poli. Hill naznačuje, že jakýkoliv tým, který se v nové éře prosadí, bude ochoten za jeho služby dobře zaplatit. „Nikdo neví, co přinese konec letošní sezony. Mohl by si příští rok sednout, sledovat situaci a pak si vybrat ten správný tým na dalších deset let.“