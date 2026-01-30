Aston Martin AMR26 poprvé vyjel na trať a okamžitě upoutal pozornost fanoušků i expertů. Nový monopost obsahuje několik zajímavých technických inovací, jejichž vývoj bude zajímavé sledovat.
Aston Martin konečně ukázal technický směr svého nového monopostu AMR26 pro sezonu 2026 a jedním z nejdůležitějších rozhodnutí byla volba zavěšení. Po dlouhých měsících spekulací, zda Adrian Newey zvolí pullrod nebo pushrod, se legendární designér nakonec rozhodl pro double-pushrod řešení na přední i zadní nápravě.
„Bylo to rozhodnutí, nad kterým jsem opravdu hodně přemýšlel,“ přiznal Newey. Jeho první vůz pro Aston Martin se poprvé objevil na trati ve čtvrtek během testů v Barceloně. AMR26 vyjel v all-black testovací barvě a krátce po jeho debutu vyvolal Lance Stroll červenou vlajku kvůli menšímu elektrickému problému.
Pushrod zavěšení není jen mechanickým rozhodnutím, ale stává se hlavním trendem většiny týmů pro sezonu 2026. Podle PlanetF1.com zatím pouze Alpine a Cadillac vsadily na pullrod, zatímco Williams ještě na trať nevjel. „Většina týmů zvolila pushrod, protože vůz se tak chová předvídatelněji a lépe se integruje pohonná jednotka,“ vysvětlil Mark Temple z McLarenu.
Pro Neweyho, známého svou schopností spojit aerodynamiku s mechanikou, bylo rozhodnutí logické. „Pushrod zavěšení nám dává větší flexibilitu v uspořádání přední části vozu a umožňuje optimalizovat interakci s novým předním křídlem,“ doplnil Temple.
Zkušenosti z Red Bullu ukazují, že zavěšení má zásadní vliv na výkon monopostu. Adrian Newey navrhl systémy anti-dive a anti-squat, které pomohly RB18 i RB19 dominovat sezónám 2022 a 2023. S přechodem na menší difuzor a změnami aerodynamických limitů pro rok 2026 získalo přední zavěšení ještě větší význam pro stabilitu a předvídatelnost vozu.
Debut vozu AMR26 ukázal, že tým vedený Adrianem Neweym je připraven zahájit novou éru ve Formuli 1. Volba pushrod zavěšení jasně naznačuje směr, kterým se Aston Martin bude ubírat v letošní sezoně
První veřejné předsezonní testy se uskuteční v Bahrajnu od 11. do 13. února. Během nich se dozvíme více o technických novinkách týmů, jejich zaměření a připravenosti na první závod sezony v Austrálii.
