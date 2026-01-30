Lewis Hamilton naznačil, že jeho start do sezony 2026 je klidnější než před rokem. Britský šampion pochválil práci týmu a průběh testů.
Lewis Hamilton strávil čtvrteční dopoledne za volantem Ferrari SF-26 během druhého dne předsezonních testů ve Španělsku, kdy Scuderia využila jeden ze tří povolených testovacích dní na okruhu v Barceloně. Sedminásobný mistr světa se soustředil především na seznámení s novou pohonnou jednotkou a ovládacími systémy vozu a většinu času absolvoval na středně tvrdých pneumatikách C2.
„Když přijedete na test, vždycky chcete nasbírat co nejvíce kilometrů,“ řekl Hamilton po dopolední části. „Dnes jsem zajel 85 kol, což je skvělé. To je opravdu zásluha všech lidí z továrny, kteří odvedli skvělou práci, aby byl vůz zatím spolehlivý.“
Britský jezdec připustil, že začátek testů v letošní sezóně je podstatně lepší než loni. „Minulý rok jsme měli horší start. Když vezmete v úvahu úplně nové předpisy, je to teď lepší než jsme zažili dříve. Jsem opravdu optimistický, že to bude pokračovat,“ dodal.
Hamilton dopoledne strávil převážně na středně tvrdých pneumatikách, ale absolvoval také zhruba 25 kol na tvrdé směsi. Celkem nasbíral 87 kol a ujel 396 kilometrů, což je zatím nejdelší výkon mezi jezdci Ferrari a patřil k nejvyšším počtům kilometrů ze všech týmů, překonán pouze Racing Bulls a Mercedesem.
„Bylo skvělé vyjet do sucha a pořádně poznat auto,“ pokračoval Hamilton. „První den jsme najeli jen pár kol v dešti, takže dnes jsme mohli lépe vyzkoušet pneumatiky a získat lepší pocit z vozu.“
Šéf Ferrari Fred Vasseur zdůraznil, že hlavním cílem testů je spolehlivost. „Po náročném prvním dni v mokru jsme dnes mohli jezdit konzistentně a hlavně nasbírat potřebné kilometry. Spolehlivost a učení jsou teď prioritou, zejména při tak zásadní změně pravidel,“ řekl.
Hamilton doplnil, že během testů s Charlesem Leclercem intenzivně spolupracují a vzájemně si vyměňují poznatky. „Charles má odpolední program, já sleduji, co zjistil. Na konci dne se setkáme, probereme problémy, pozitiva i negativa a naplánujeme, co testovat další den,“ vysvětlil.
Cílem je podle Hamiltona připravit se co nejlépe na první veřejný test v Bahrajnu, který se koná za méně než dva týdny. „Stále se snažíme získat co nejvíce kilometrů a informací o motoru, voze a aerodynamice. Už máme dobrá data, teď jde o jejich pochopení a jasné rozhodnutí, co testovat dál,“ dodal.
Testy Ferrari zatím probíhají bez problémů a Hamilton je s jejich průběhem spokojený. Pobyt v Barceloně poskytl první skutečný náhled na nový vůz a ukázal, že tým je připraven krok za krokem dolaďovat každý jeho detail před startem sezony.
