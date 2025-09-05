Zrodí se nová tvář F1? Na stole je možnost obrácených startů a kratších závodů

Start GP Emilia-Romagna v Imole
Start GP Emilia-Romagna v Imole, foto: Red Bull Content Pool
Šéf Formule 1 Stefano Domenicali naznačil, že sport může v budoucnu čekat výrazná úprava podoby závodních víkendů. Cílem má být větší zapojení fanoušků, přičemž Domenicali tvrdí, že většina účastníků je těmto plánům nakloněna.

Šéf Formule 1 Stefano Domenicali znovu otevřel debatu o budoucnosti závodních víkendů a naznačil, že série se musí přizpůsobit mladším fanouškům a jejich kratší pozornosti. Do hry proto vstupují plány na více sprintů, zkracování samotných velkých cen a také možnost zásadně upravit strukturu pátečních tréninků.

„Na stole je otázka, jaký formát budeme v příštích letech používat, a to začíná právě sprintovými víkendy,“ řekl Domenicali médiím, informuje Motorsport.com. „Potřebujeme zjistit, zda je navýšit, jak je navýšit, a zda případně nabídnout odlišné varianty. Promotéři o tento model stojí, fanoušci chtějí více akce a i jezdci jsou tomu stále více otevření.“

Podle něj se změnil i pohled samotného startovního pole. „Když jsme s tím začínali, osmnáct jezdců bylo proti a dva pro. Dnes je situace opačná. Dokonce i Max Verstappen, se kterým jsem o tom mluvil osobně, začíná říkat, že to dává smysl,“ uvedl Domenicali.

Liam Lawson

Liam Lawson zareagoval na ostrá slova Carlose Sainze po kolizi v Nizozemsku

Tradiční páteční volné jízdy jsou podle šéfa F1 atraktivní jen pro „super specialisty“, zatímco většina diváků očekává příběh a drama už od prvního dne. „Průzkumy nám jasně ukazují, že publikum je unavené z volných tréninků. Chtějí souboje a výsledky,“ zdůraznil.

Na stole je přitom i otázka délky samotných velkých cen. „Současné závody mohou být pro mladší publikum trochu příliš dlouhé,“ připustil Domenicali. „Na našich kanálech vidíme, že sestřihy fungují výborně. Fanoušci, kteří vyrůstali na současném formátu, jsou s ním spokojeni, ale rostoucí část sleduje jen klíčové momenty. Proto musíme přemýšlet, co přijde dál.“

Kromě sprintů a kratších závodů se tak znovu objevuje i téma kontroverzních obrácených startů. „V F2 a F3 se tento formát používá už léta a i mezi jezdci F1 se objevují hlasy, proč to nezkusit. Neexistuje jedno správné řešení, ale musíme mít odvahu diskuzi znovu otevřít,“ uvedl Domenicali.

Zatímco tradiční fanoušci vnímají tyto nápady jako zásah do samotné DNA Formule 1, vedení šampionátu je přesvědčeno, že větší porce akce je nutná k udržení rostoucí popularity a k oslovení nové generace diváků.

