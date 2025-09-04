Liam Lawson zareagoval na ostrá slova Carlose Sainze po kolizi v Nizozemsku

Liam Lawson po incidentu s Carlosem Sainzem na Velké ceně Nizozemska uvedl, že nechápe, proč je Španěl rozrušený, protože šlo o běžný závodní souboj.
Liam Lawson v Monze okomentoval svůj střet s Carlosem Sainzem z Velké ceny Nizozemska. Řekl, že nechápe, proč je Španěl tak rozčilený, protože podle něj jednal v souladu s pravidly. „Pravidla jsou daná a my jezdci je známe, i když se nám ne vždy líbí. Sám jsem měl letos situace, kdy jsem byl při předjíždění ještě víc vedle soupeře a stejně jsem nedostal prostor. Ale to k závodění patří,“ vysvětlil Lawson.
K samotnému střetu v první zatáčce po restartu za safety carem dodal: „Carlos byl ten, kdo útočil, a jeho kolo nebylo tam, kde mělo být. Já jsem jen bránil. Kdyby to byla moje chyba, penalizovali by mě. Takhle je to ale zřejmé.“ Lawson tím reagoval na Sainzovo rozhořčení, který označil desetisekundový trest a dva trestné body za „naprostý vtip“.
Sainz přitom nešetřil kritikou nejen na adresu komisařů, ale i samotného Lawsona. Tvrdil, že mladý pilot bývá v soubojích příliš tvrdý a raději riskuje kontakt než aby akceptoval jízdu bok po boku. „Snad k němu s věkem přijde víc zkušeností,“ prohlásil Španěl a dodal, že Lawson podle něj ohrožuje výsledky zbytečnými manévry.
Lawson ale odmítl, že by šlo o jeho přehnanou agresi. „Byl to restart, všichni jsme měli studené tvrdé pneumatiky a těžký nájezd do první zatáčky. To není jednoduché. Pro mě je zvláštní, že jsem najednou bráněný jako ten agresor, když jsem byl pouze v obranné pozici,“ vysvětloval. Podle něj incident poznamenal jeho vlastní závod víc, než se na první pohled mohlo zdát. „Mohli jsme mít oba vozy v top 5. Mně to ale závod zničilo. Na rozdíl od Carlose jsem to ale neřešil v rádiu ani v médiích.“
Zároveň zdůraznil, že mezi ním a Sainzem žádný osobní konflikt neexistuje. Překvapilo ho však, že Španěl zatím nepřistoupil k přímé komunikaci. „Myslel jsem, že pokud byl tak rozrušený, přijde to se mnou probrat, ale zatím se neozval,“ dodal Lawson.
