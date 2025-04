Zrádný tunel: Horner viní chybná data z propadu Red Bullu

Nový aerodynamický tunel Red Bullu sice vzniká rychleji, než se plánovalo, ale do provozu půjde až v roce 2027. Do té doby musí tým spoléhat na data z trati, protože současný tunel nedokáže přesně simulovat chování vozu.

Christian Horner přirovnal aktuální situaci Red Bullu k pohledu na dvoje hodinky ukazující odlišný čas, a v jeho podání nejde jen o poetiku, ale o reálný technický problém, který trápí tým od konce minulé sezony. Ačkoliv Max Verstappen ovládl Velkou cenu Japonska, RB21 se nadále potýká s nedostatkem korelace mezi daty z větrného tunelu a chováním monopostu na trati.

Po nevýrazném výkonu v Bahrajnu, který přinesl víc otazníků než odpovědí, svolalo vedení stáje interní krizové jednání. Horner přiznal, že se Red Bull snaží vyřešit obdobné aerodynamické potíže, jaké Verstappen pociťoval už během své cesty za loňským titulem. Současná simulace jednoduše nedokáže předpovědět realitu na asfaltu.

„Tunel nás vedl jistým směrem, ale ten se v reálném provozu nepotvrzuje,“ vysvětlil šéf týmu, jak informuje Autosport. „Teď musíme spoléhat na data ze závodů, a právě ta budou klíčem k nalezení řešení,“ doplnil.

Red Bull se přitom ocitá v náročné fázi: rok 2025 je posledním pod stávajícími technickými pravidly, kdy jsou vývojové možnosti omezené a pokroky se hledají jen obtížně. Zatímco konkurence jako Mercedes nebo Haas dokázala během zimy poskočit vpřed, Red Bull naráží na limity svého stávajícího vybavení.

Naději přináší až nový aerodynamický tunel, který by měl být připraven v roce 2027 – jeho vývoj sice probíhá rychleji než plánováno, ale do aktuální sezony už zasáhnout nemůže. Do té doby bude muset Red Bull vsadit na analytiku z okruhů, a především na zkušenosti svých inženýrů. „Máme silný tým, který dokázal vytvořit výjimečné vozy. Věřím, že i tentokrát najdeme cestu ven,“ uzavřel Horner.

Do konce sezony zbývá ještě dvacet velkých cen a přestože Red Bull aktuálně zaostává, minulost napovídá, že tento tým se dokáže rychle vzchopit a znovu bojovat na špici. Jak se jim povede ukáže již následující víkend v Saudské Arábii.