Brundle varuje: V Red Bullu se blíží těžké rozhovory

Martin Brundle naznačil, že v Red Bullu zřejmě nastane čas na zásadní interní diskuse. Po nepřesvědčivém začátku sezony podle něj tým čekají „vážné rozhovory“, které by mohly odhalit hlubší problémy uvnitř úspěšné stáje.

Bývalý pilot F1 a expert Sky Sports Martin Brundle se po Velké ceně Bahrajnu nevyhnul ostré kritice týmu Red Bull. Podle něj tým čelí vážné interní krizi, která už nejde přehlížet. „Budou se muset vést těžké rozhovory,“ uvedl Brundle, když hodnotil víkend, během něhož ani talent Maxe Verstappena nedokázal zamaskovat potíže, se kterými se tým potýká.

Red Bull podle něj zažil „utrpení“, monopost RB21 vypadal neklidně, Verstappen měl problémy s brzděním a nájezdy do zatáček a několikrát bylo vidět, jak bojuje s ovladatelností vozu. Situaci navíc zkomplikovaly i špatné pit stopy, při kterých selhalo vybavení. „V závěru se mu sice podařilo dostat před Gaslyho, ale na šesté místo to bylo hodně daleko od toho, na co je zvyklý,“ poznamenal Brundle.

Nejasnosti panují i kolem týmové strategie, už po dvou závodech došlo k výměně jezdce, když Liama Lawsona nahradil Yuki Tsunoda. Změna podle Helmuta Marka Verstappena rozladila, což jen prohloubilo napětí v týmu. Marko navíc po závodě pro Sky sdělil: „Znepokojení je velké. Musíme Verstappenovi dát vůz, se kterým může znovu bojovat o titul.“

Týmový výkon označil za „velmi znepokojující“ a upozornil na celou řadu problémů, od nedostatku přilnavosti přes nevyváženost vozu až po nespolehlivé zastávky v boxech. „Jedna věc spouští druhou. Takto to dál nejde,“ řekl Marko. Vedení Red Bullu se podle dostupných informací sešlo k důležitému jednání, kterého se účastnili Christian Horner, Helmut Marko, Verstappenovo okolí i technický šéf Pierre Wache.

Zatímco Tsunoda v Bahrajnu získal alespoň dva body za deváté místo, celé dění působí chaoticky, obzvlášť s vědomím, že Red Bull o týden dříve vyhrál Velkou cenu Japonska. „Je to matoucí, asi nejen pro nás, ale i pro ně samotné,“ dodal Brundle.