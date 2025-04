Zpět ve hře? Hamilton věří, že rozluštil tajemství Ferrari

Lewis Hamilton odjížděl z Bahrajnu s pocitem, že začíná chápat, jak nový vůz Ferrari nejlépe funguje. Do Saúdské Arábie tak míří s nadějí, že se mu podaří své poznatky proměnit v lepší výsledek.

Lewis Hamilton odjížděl z Bahrajnu s optimistickou náladou a vírou, že našel klíč k tomu, jak z nové Ferrari dostat maximum. Sedminásobný šampion prohlásil, že lépe pochopil, jakým způsobem vůz funguje a co od něj potřebuje, což mu dodává sebevědomí před nadcházející Velkou cenou Saúdské Arábie.

Lewis Hamilton si z úvodního víkendu sezóny v Bahrajnu odváží smíšené dojmy, ale i důležitý pokrok. Přestože se mu nepovedla kvalifikace a startoval mimo nejlepší osmičku, v závodě předvedl solidní výkon a dojel pátý, což je zatím jeho nejlepší výsledek od přestupu k Ferrari.

Britský jezdec otevřeně přiznal, že si na nový vůz stále zvyká a že po dvanácti letech v Mercedesu je pro něj přechod náročný: „Ferrari vyžaduje úplně jiný jízdní styl, jiná nastavení, dokonce používáme motorovou brzdu, kterou jsem předtím nikdy nevyužíval,“ popsal pro Sky Sports F1. Zároveň ale cítí, že se mu konečně začíná dařit pochopit, jak auto funguje: „Myslím, že jsem na to konečně přišel. Teď to musím přenést i do příštího závodního víkendu.“

Hamilton si zároveň uvědomuje, že se s nastaveními příliš odchyluje a že musí během víkendu pracovat konzistentněji, což je podle něj důvod, proč za Charlesem Leclercem stále zaostává. Šéf Ferrari Frédéric Vasseur ale ocenil jeho nedělní výkon a označil ho za „velmi silný a konzistentní“. Podle něj se Hamilton tempem téměř vyrovnal jezdcům jako Russell nebo Norris, což dává důvod k opatrnému optimismu.