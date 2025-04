Leclerc po čtvrtém místě: Efekt sněhové koule a stálé hledání odpovědí

Po náročném závodním víkendu v Bahrajnu označil Charles Leclerc aktuální problémy Ferrari za „efekt sněhové koule“. Přestože startoval z první řady díky penalizaci George Russella, nakonec dojel čtvrtý a opět se ukázalo, že Scuderia zatím není tam, kde by chtěla být.

Ferrari přivezlo do Bahrajnu vylepšený vůz SF-25 s novou podlahou, od které si slibovalo výrazný posun. V kvalifikaci se zdálo, že přítlak se opravdu zlepšil, ale v závodním tempu se slabiny znovu ukázaly. Podle Leclerca je největším problémem stále nedostatek celkové přilnavosti.

„V kvalifikaci to ještě dokážeme trochu maskovat, ale v závodě je to neúprosné, když nemáte grip, nemáte grip,“ řekl po dojezdu. „Auto momentálně využíváme na maximum, ale už z něj víc nevymáčkneme. Potřebujeme víc přítlaku, víc přilnavosti.“

Leclerc zároveň uznal, že McLaren má v tuto chvíli náskok především v oblasti práce s pneumatikami. Pochválil jejich schopnost udržet teploty pod kontrolou a odmítl spekulace o „trikových“ řešeních. „Nejde o žádné triky, jen odvedli lepší práci. My se na to teď musíme zaměřit, protože v závodě jsou o krok napřed.“

Co se týče strategie, Leclerc přiznal, že během závodu uvažoval o možnosti jet pouze na jednu zastávku. Nakonec ale vzhledem k výjezdu safety caru tým zvolil dvouzastávkovou taktiku, která podle něj byla správná. I když George Russell zvládl dojet až do cíle na měkkých pneumatikách, Leclerc si nemyslí, že by to bylo možné i v případě Ferrari. Podle jeho slov to ale stejně nebyl rozhodující moment závodu.

Ferrari tak odjíždí z Bahrajnu s otázkami, ale i s vědomím, kde hledat zlepšení – a podle Leclerca je to především o technickém pokroku a trpělivosti.