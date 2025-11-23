Mclareny odjíždějí z Las Vegas s prázdnou: Naděje Maxe Verstappena na titul znovu vzrostly

McLaren utrpěl tvrdou ránu po diskvalifikaci, která výrazně otřásla bojem o titul. Tým, který dlouho vedl šampionát, se nyní musí vypořádat nejen se ztrátou cenných bodů, ale i s rostoucím tlakem Maxe Verstappena.
McLaren utrpěl citelnou ránu po závodě v Las Vegas, když oba jeho vozy byly diskvalifikovány kvůli porušení technických pravidel. Lando Norris a Oscar Piastri přišli o své druhé a čtvrté místo, protože jejich monoposty nesplnily minimální požadovanou tloušťku zadního skid blocku. FIA potvrdila, že tým porušil článek 3.5.9 e) technických regulí Formule 1 pro rok 2025.
„Tloušťka plátku musí být 10 mm ± 0,2 mm a rovnoměrná, když je nový. Minimálně 9 mm je akceptovatelné kvůli opotřebení,“ uvádí se v předpisech. Kontrola probíhá u vyznačených otvorů na spodní části vozu. McLaren se tak musí smířit s tím, že všechny body z Las Vegas jsou ztraceny, a oba jezdci se propadají v průběžném pořadí šampionátu.
Diskvalifikace otevřela cestu k posunu George Russella a Kimiho Antonelliho na druhé a třetí místo, za vítězným Maxem Verstappenem. „Je to pro nás šance, kterou musíme využít,“ komentoval Verstappen svou šestou letošní výhru. Nizozemský závodník se nyní dostal na druhou pozici v tabulce pouhých 24 bodů za vedoucím Norrisem a sdílí ji s Piastrim, což výrazně posiluje jeho naděje na pátý titul v řadě.
Piastri, který většinu roku vedl šampionát a na konci srpna dokonce vedl o 34 bodů, nyní má na kontě šest závodů bez pódiového umístění. „Byl to těžký závod, ztráta bodů je bolestivá, ale musíme pokračovat dál,“ přiznal Piastri po diskvalifikaci.
Letošní sezóna už nabídla několik diskvalifikací. V Šanghaji přišli Leclerc a Gasly o páté a jedenácté místo kvůli podváze vozu, Hamilton ztratil šesté místo kvůli nadměrnému opotřebení zadního skid blocku a Hulkenberg přišel v Bahrajnu o třináctou příčku. Žádný z těchto případů ale neohrozil pódiové umístění, jako se stalo Norrisovi v Las Vegas. Naposledy se podobná situace stala při Grand Prix Belgie 2024.
Diskvalifikace v Las Vegas dramaticky mění situaci v boji o titul a připomíná, jak rozhodující mohou být i ty nejmenší technické detaily. McLaren se musí rychle oklepat, zatímco Verstappen má šanci pokračovat ve sbírání bodů a udržovat tlak na své soupeře během závěrečných dvou závodů sezony v Kataru a Abu Dhabi.
1. Max Verstappen
2. George Russell
3. Andrea Kimi Antonelli
4. Charles Leclerc
5. Carlos Sainz
6. Isack Hadjar
7. Nico Hulkenberg
8. Lewis Hamilton
9. Esteban Ocon
10. Oliver Bearman
Sedminásobný mistr světa dokázal posunout svůj vůz několik příček vpřed a nakonec dokončil závod v Las Vegas desátý.
