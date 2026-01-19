Red Bull vstupuje do sezóny 2026 s řadou změn v garážích svých jezdců, které slibují zajímavý vývoj pro oba piloty. Jak se tým připravuje na novou éru Formule 1, otázkou zůstává, jak tyto změny ovlivní výkon Maxe Verstappena i Isacka Hadjara.
Red Bull se připravuje na sezónu 2026 s několika klíčovými změnami v garážích svých jezdců, které mají zajistit hladký průběh nové sezóny a maximální podporu pro oba piloty. Po přesunech v týmu Maxe Verstappena nyní Red Bull oznámil důležitou novinku i na straně Isacka Hadjara.
Jon Caller, který loni působil jako hlavní mechanik Yukiho Tsunody, se přesunul k Verstappenovi, čímž uvolnil místo, které bylo potřeba obsadit pro Hadjara. Verstappenův bývalý hlavní mechanik Matt Caller odešel do Audi, a jeho bratr Jon tak převezme vedení Verstappenovy garáže.
Red Bull reagoval rychle a na volnou pozici u Hadjara přivedl zkušeného mechanika Mika Payneho, který přechází z Aston Martinu. Payne oficiálně nastoupil do týmu tento měsíc a přináší s sebou bohaté zkušenosti z práce u předních stájí Formule 1.
Payne působil v Aston Martinu od května 2021 do konce loňského roku a předtím šest let pracoval u Williamsu v různých rolích. Jeho odborné znalosti a zkušenosti s monoposty F1 by měly Hadjarovi pomoci rychle se adaptovat a zvládnout nároky nové sezóny.
Co se týče závodních inženýrů, u Red Bullu se pro sezónu 2026 nic nemění. Verstappen bude nadále spolupracovat s Gianpierem Lambiase, zatímco Hadjar zůstává spojen s Richardem Woodem.
Hadjar s Woodem začal spolupracovat už během post-sezónního testu v Abú Dhabí, kde poprvé usedl do vozu Red Bullu. Tato spolupráce mu umožnila seznámit se s týmem a připravit se na nadcházející sezónu.
Richard Wood je v Red Bullu dlouholetým veteránem, který do týmu nastoupil v roce 2012. Za svou kariéru zastával různé pozice od simulátorového inženýra přes závodního podpůrného inženýra až po analytika strategie a performance inženýra.
V roce 2024 také Wood dočasně zastoupil závodního inženýra Sergia Péreze a loni pracoval na plný úvazek s Liamem Lawsonem a Yukim Tsunodou. Jeho zkušenosti a univerzálnost z něj činí ideálního partnera pro Hadjara.
Tyto změny dávají Red Bullu možnost připravit garáže pro sezónu 2026 tak, aby Verstappen i Hadjar měli maximální zázemí. Díky nové sestavě mechaniků a inženýrů by měl tým fungovat efektivně a být připraven na sezónu s novými pravidly a tvrdou konkurencí.
