Pierre Gasly naznačuje, že pro tým Alpine se blíží rok plný očekávání a možných překvapení. Po několika náročných sezonách, kdy výsledky často zaostávaly za ambicemi, je francouzský jezdec přesvědčen, že nadcházející období může přinést zásadní obrat.
Sezóna Formule 1 2026 se blíží a pro tým Alpine slibuje obrat po několika náročných letech. Po letech spíše zklamání a bojů v poli se francouzský jezdec Pierre Gasly nechce smířit s rolí outsidera a věří, že kombinace nových technických pravidel a změny motorového dodavatele může přinést výrazný posun v tabulkách.
Od svého příchodu do Enstone v roce 2023 zažívá Alpine pozvolný pokles výkonnosti, ale Gasly je přesvědčen, že rok 2026 bude jiný. „Víme, že momentálně nejsme tam, kde bychom chtěli být,“ přiznal pro magazín Rolling Stone. „Ale také víme, že pro nadcházející sezónu se chystá něco velkého.“
Jezdec připomíná, že tým stojí před jedinečnou situací. Poprvé za 49 let budou jejich vozy poháněny externím motorem od Mercedesu a velká část loňské sezóny byla věnována vývoji vozu pro letošní rok. To podle něj dává Alpine šanci stát se jedním z týmů, které z nových regulí vytěží nejvíce.
„Jsme na velkém dně, ale doufáme, že se odrazíme zpět a dosáhneme co nejvyššího cíle v roce 2026,“ dodal Gasly. „Opravdu věřím v náš tým a chci být tím, kdo nás vrátí na vrchol.“
Gasly také reflektoval své dosavadní tři sezóny v Alpine a uvedl, že jednou z nejtěžších výzev bylo udržet tým motivovaný tváří v tvář nepříznivým výsledkům. „Je to dost těžké, protože musím udržet tým v pozitivním duchu,“ řekl. „Musím zajistit, aby všech 100 lidí pracujících na okruhu a 1 500 lidí v továrně zůstalo motivovaných a vědělo, že můžeme bojovat o čelo startovního pole.“
Negativní výsledky se podle Gaslyho promítaly i do jeho soukromého života. „Co bylo pro mě nejtěžší, bylo vidět lidi, na kterých mi záleží a kteří udělali obrovské oběti, aby mě dostali tam, kde jsem dnes, jak jsou ovlivněni tímto negativismem,“ přiznal.
„Na konci dne je to součást života sportovce, se kterou se musím smířit, ale více mě trápilo, že by to mohlo zasáhnout mé rodiče a bratry, což nebylo fér.“
Gasly se nyní připravuje na svou desátou sezónu v F1 a čtvrtou s Alpine. S vědomím nových regulí a nového motoru doufá, že rok 2026 bude tím, kdy tým opět ukáže svou sílu a schopnost konkurovat nejlepším stáji v šampionátu.
Optimismus Gaslyho ukazuje, že i po letech zklamání lze v motorsportu čekat překvapení. „Věřím, že něco velkého přichází,“ uzavřel, což naznačuje, že Alpine nechce být jen účastníkem, ale skutečným hráčem na špičce startovního pole.
Red Bull vstupuje do sezóny 2026 s řadou změn v garážích svých jezdců, které slibují zajímavý vývoj pro oba piloty. Jak se tým připravuje na novou éru Formule 1, otázkou zůstává, jak tyto změny ovlivní výkon Maxe Verstappena i Isacka Hadjara.
Max Verstappen sice v éře ground-effectu jasně dominoval a vyhrál 51 z 92 závodů, to ale podle Johnnyho Herberta není zárukou budoucí převahy. S nástupem nové technické éry se podle něj může rozložení sil ve Formuli 1 výrazně změnit.
Sergio Pérez po prvních kolech s monopostem Cadillacu pro rok 2026 v Silverstonu naznačil, že nová kapitola jeho kariéry ho výrazně nabíjí.
Ferrari oznámilo, že od sezony 2026 bude mít Lewis Hamilton nového závodního inženýra, protože Riccardo Adami tuto roli opouští.
Sergio Pérez poprvé usedl v pátek na okruhu Silverstone za volant vůbec prvního monopostu Formule 1 značky Cadillac. Krátký shakedown sice sloužil jen k prověření základních funkcí vozu, přesto šlo o symbolický moment, který jasně signalizuje odhodlaný vstup americké automobilky do světa F1.
Racing Bulls představili nové zbarvení monopostu VCARB03 pro sezónu 2026 při velkolepém launch eventu v Detroitu. Vůz kombinuje bílou karoserii s modrými akcenty a premiéru doprovodilo představení nového jezdce Arvida Lindblada.
Max Verstappen a jeho nový týmový kolega Isack Hadjar vyjádřili nadšení nad novým lakováním Red Bullu. Ocenili kombinaci tradičních barev s moderním designem.
Red Bull Racing oficiálně představil první lakování monopostu své nové éry s Fordem. S blížící se sezónou Formule 1 2026 tak tým symbolicky otevřel další kapitolu své historie.
Red Bull zatím neoznámil, zda japonský pilot Yuki Tsunoda prodlouží spolupráci s dlouholetým partnerem Hondou před sezonou 2026. Podle zdrojů se situace kolem jeho kontraktu stále řeší a finální rozhodnutí může mít dopad na jeho budoucnost v týmu.
McLaren oznámil, že si roli rezervního jezdce Formule 1 rozdělí šampion Formule 2 a přední jezdec IndyCar. Tým tím potvrzuje důraz na kombinaci mladého talentu a mezinárodních zkušeností napříč šampionáty.
Bývalý komentátor Sky F1 Johnny Herbert se ohlédl za jedním z nejnapjatějších okamžiků své kariéry s Fernandem Alonsem. Přiznal, že živé vysílání dokáže přinést situace, které jsou nepředvídatelné a často velmi intenzivní.