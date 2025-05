Změna není snadná. Sainz brání Hamiltona a rozumí jeho boji

Carlos Sainz se v rozhovoru s novináři upřímně vyjádřil k adaptaci jezdců při změně týmu a využil přitom svých čerstvých zkušeností z přechodu do Williamsu. Po osmém místě v Saúdské Arábii, kde porazil týmového kolegu Alexe Albona, se zdá, že španělský jezdec si na nové prostředí začíná zvykat. Upozornil ale, že podobný proces není nikdy jednoduchý a to platí i pro jezdce takového kalibru jakým je Lewis Hamilton, informuje PlanetF1.

Sedminásobný šampion se v posledních týdnech spíše trápí. Výjimkou bylo sprintové vítězství v Číně, jinak ale výrazně zaostává za Charlesem Leclercem, který zatím jasně udává tempo v rámci Ferrari. Sainz byl proto dotázán, zda ho Hamiltonovo pomalé sbližování s rudým monopostem překvapuje. „Vůbec ne,“ reagoval bez zaváhání.

„Čekal jsem to u sebe a čekal jsem to i u něj, protože v tomhle sportu neexistují žádná tajemství. Když bojujete proti týmovým kolegům jako jsou Alex nebo Charles, kteří znají tým do posledního detailu, je jasné, že budou hned na hranici toho, co auto umí,“ vysvětlil Sainz.

Podle něj není možné, aby nově příchozí jezdec najednou zajížděl o dvě nebo tři desetiny rychleji. „Můžete být stejně dobří nebo o chlup lepší, ale nic víc. Oni už jedou na hraně. Když se připojíte k novému týmu a očekává se, že se hned srovnáte s tímhle výkonem, vy i ostatní, tak víte, že to chvíli potrvá.“

Sainz také připomněl, že znalosti vozu, týmu a celého fungování nejsou automatické. „Pokud nejsou tajemství, tak ostatní toho zkrátka ví víc než vy a potrvá, než je doženete. Čím dřív ten proces zvládnete, tím lépe. Ale někomu to zabere víc času, někomu méně.“

Závěrem Sainz podotkl, že přestože Hamilton předvedl silný výkon během víkendu v Číně, stabilní forma zatím nepřišla. „Teď to vypadá, že znovu trochu bojuje, ale chce to čas. Pro obě strany,“ dodal s pochopením pro náročnost adaptace v novém prostředí.