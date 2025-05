Hamilton zůstává soustředěný: Kritiku ignoruje a zaměřuje se na zlepšení výkonu

Lewis Hamilton dává jasně najevo, že nemá čas ani chuť se zabývat pochybnostmi o svých schopnostech, i když přiznává, že plné sžití se s monopostem Ferrari může trvat ještě měsíce. „Nevěnuju tomu pozornost. Snažím se nesoustředit na názory lidí, kteří nemají žádný vhled do toho, co se skutečně děje,“ prohlásil před víkendovou Velkou cenou Miami. „Zůstávám nohama na zemi a snažím se užívat si práci s lidmi, se kterými spolupracuju.“

Přestože si v Šanghaji připsal nečekané vítězství ve sprintu, vstup do rudé kapitoly své kariéry má Hamilton zatím složitý. Po nevýrazném výkonu v Saúdské Arábii působil v mix zóně sklesle a přiznal, že éra vozů s přísavným efektem je pro něj tou nejkomplikovanější od vstupu do F1 v roce 2007. „Byla to výzva, ale pracujeme na tom,“ dodal s tím, že přechod do Ferrari se z hlediska adaptace podobá začátkům u Mercedesu v roce 2013.

Napětí v týmu podtrhly i hádky do vysílačky s inženýrem Riccardem Adamim a frustrace z toho, že nestačí tempu Charlese Leclerca. K tomu se přidal i bolestný moment v podobě diskvalifikace ze samotné Velké ceny Číny, což u některých expertů vyvolalo otázky, zda Hamilton vůbec vydrží ve Ferrari déle než jednu sezónu.

Hamilton zůstává v klidu a věří v postupné zlepšení. Potvrdil, že od závodu v Džiddě tým intenzivně pracoval na simulátoru i úpravách nastavení, zároveň ale krotil očekávání. „Nemáme žádné nové díly. Uděláme maximum, co půjde. Charles naposledy ukázal, co auto dokáže, a cílem je se tomu výkonu co nejvíc přiblížit,“ řekl novinářům v Miami bez příkras.

Hamilton připustil, že přizpůsobení se novému týmu, filozofii i pracovní kultuře zabere čas – a není vyloučeno, že ještě delší, než původně čekal. „Když jsem přišel do Mercedesu, prvních šest měsíců bylo hodně těžkých. Teď jsem zase s inženýry, kteří byli zvyklí pracovat s jiným jezdcem, a já jsem zase zvyklý na úplně jiný styl jízdy. Je to hodně věcí najednou,“ vysvětlil.

A právě v tom může ležet klíč: Hamilton ví, že adaptace není otázkou dnů. „Nevím, jak dlouho to bude trvat. Děláme všechno pro to, aby to bylo co nejkratší, ale může to být i delší. Kdo ví?“ uzavřel s typickou upřímností. V Miami ho nečeká jednoduchý závod, ale jeho postoj dává najevo, že bitvu o Ferrari ještě zdaleka nevzdává.