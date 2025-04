Zmatený Liam Lawson po GP Japonska ukázal, jak krutě Red Bull podkopal jeho sebevědomí

Max Verstappen se v Japonsku vrátil do role neochvějného lídra. Suverénním vítězstvím ve Velké ceně odsunul do pozadí napětí kolem nejisté budoucnosti druhého místa v týmu Red Bull.

Liam Lawson se po čtyřech měsících vrátil do kokpitu týmu Visa Cash App Racing Bulls, ale Velká cena Japonska mu body nepřinesla. Novozélanďan se vydal zcela odlišnou strategickou cestou než zbytek startovního pole, která se nakonec nevyplatila.

Největší dojem zanechal už v sobotní kvalifikaci, kdy překonal týmového kolegu Yukiho Tsunodu na domácí půdě. V závodě ale na body nedosáhl a momentálně zaujímá nejnižší pozici v šampionátu jezdců ze všech pilotů napojených na Red Bull.

Přestože se Lawson potýká s tlakem a znovu hledá své závodní sebevědomí, tým ho přivítal s otevřenou náručí. „Racing Bulls snížil tlak Lawsona tím, že ho přivítal zpět do týmu s otevřenou náručí,“ zaznělo z paddocku.

Po návratu do VCARB si Lawson rychle uvědomil, že slova Maxe Verstappena o rozdílech mezi vozy nebyla přehnaná. Podle něj může být monopost VCARB 02 v některých ohledech rychlejší než samotný Red Bull RB21.

Liam Lawson se po návratu do týmu Racing Bulls konečně dokázal kvalifikovat do druhé části kvalifikace, což se mu během tří předchozích pokusů v rámci spolupráce s Red Bullem nepodařilo. I přesto však jeho výkony dál zůstávají pod drobnohledem.

Poradce Red Bullu Helmut Marko upozornil, že „Lawson má problém v jednom rychlém kole“ a že stále postrádá dostatečné tempo. Jeho nový týmový kolega Isack Hadjar totiž ve stejné kvalifikaci dokázal získat o šest příček lepší výsledek.

Navzdory zkušenostem s japonským okruhem byl Lawson během závodu v Suzuce očividně zaskočen svým výkonem. „Copy, já nevím, co to sakra bylo,“ zaznělo z jeho vysílačky ve chvíli frustrace po dojezdu.

Příští zastávka v Bahrajnu by pro něj mohla být záchytným bodem – s okruhem má totiž zkušenosti. Otázkou ale zůstává, zda dokáže znovu najít ztracené sebevědomí a rychlost, které mu po sestupu z Red Bullu evidentně chybí.

Video: Rádio Liam Lawson Full Race Team | Velká cena Japonska 2025 | Inside The Cockpit

Red Bull má v záloze nadějného mladíka Arvida Lindbladea, který se chystá na premiéru ve Formuli 2. Přestože mu je teprve 17 let, už splnil podmínky pro vstup do Formule 1. Tým proto lobboval u FIA za výjimku, která by umožnila jeho nasazení už v roce 2025 – navzdory věkovému omezení.

Pokud Lindblade dostane zelenou a Liam Lawson se v průběhu sezóny neprojeví výrazněji, jeho setrvání v F1 se může ocitnout v ohrožení. Ačkoli už byl jednou přeřazen, druhý takový krok během jediné sezóny není vyloučen.

Pozitivním signálem je, že fanoušci zaznamenali u Lawsona po jeho návratu do Racing Bulls zlepšení nálady i přístupu, což by mohlo jeho šance udržet si místo přece jen zvýšit.