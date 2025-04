Tsunoda o Lawsonovi: Rychle se vrátí k silným výkonům

Yuki Tsunoda se v rámci víkendu japonské Grand Prix vyjádřil k přesunu Liama Lawsona z Red Bullu, přičemž vyjádřil silné přesvědčení, že jeho kolega se z této situace rychle zotaví a bude se znovu posouvat vpřed. Tsunoda, který v Suzuce usedl do kokpitu vedle čtyřnásobného mistra světa Maxe Verstappena, převzal místo po Lawssonovi po pouhých dvou závodech v sezóně 2025. Tento rychlý přesun mezi jezdci byl pro Red Bull nezvyklým krokem, ale Tsunoda věří, že Lawson je dost silný na to, aby se opět postavil na nohy.

Tsunoda přiznal, že Lawsonova cesta do Red Bullu nebyla jednoduchá a že on sám na konci loňské sezóny čelil podobné situaci, kdy musel přijmout skutečnost, že Red Bull dal důvěru právě novozélandskému jezdci. „Pro mě to taky nebylo snadné na konci loňské sezóny. Dělal, co mohl, a nakonec získal místo v Red Bullu, což bylo fér. Musel jsem to přijmout,“ uvedl Tsunoda pro Sky Sports. I přes výzvy, kterým Lawson čelil, Tsunoda věří, že jeho kolega se z této zkušenosti rychle vzpamatuje a vrátí se silnější. „Vrátí se zpět silně, to si jsem jistý,“ dodal.

Dále Tsunoda vyjádřil optimismus ohledně týmu Red Bull, který podle něj momentálně zažívá výborné období. „Red Bull je v současnosti ve skvělé kondici. Lidé tam jsou úžasní, velmi podporující,“ řekl Tsunoda. Podle něj tým, pokud bude mít všechny čtyři vozy v boji o bodované pozice, může dosáhnout svého nejlepšího výsledku v historii. Tento pozitivní pohled na budoucnost týmu a jeho spolupráci s ostatními piloty v Red Bullu ukazuje, že Tsunoda je dobře integrovaný do týmu a že má velkou podporu od svých kolegů.

Navzdory tomu, že Tsunoda skončil na 12. místě v domácí Grand Prix, což znamenalo zklamání bez bodů, šéf týmu Christian Horner se neztotožňuje s negativním pohledem a věří, že Tsunoda bude v nadcházejících závodech schopen dosahovat lepších výsledků. "Tento závod byl převážně ovlivněn kvalifikací, asi 90 % jezdců skončilo tam, kde kvalifikovali," poznamenal Horner. Podle něj kvalifikace sehrála zásadní roli v umístění všech jezdců, včetně Tsunody, a tím pádem se ovlivnila i jeho celková výkonnost během závodu.

Horner také podotkl, že Tsunoda již našel rytmus s autem a týmem, což naznačuje, že v příštích závodech by měl být schopen zlepšit své výsledky. „Udělali jsme jednu předjížděcí akci, během pitstopů jsme se dostali před Pierra, a pak jsme zůstali za Fernandem,“ popisoval Horner. "Tsunoda se už dostal do rytmu, jak s autem, tak s týmem. A věřím, že v příštích závodech udělá pokrok,“ dodal optimisticky, čímž potvrdil svou víru ve schopnosti japonského jezdce a jeho potenciál pro zlepšení v nadcházejících závodních víkendech.