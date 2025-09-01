Zlomil Zandvoort Landa Norisse? McLaren očekává, že ukáže lepší verzi sebe sama

Lando Norris po vítězství v Maďarsku
Lando Norris po vítězství v Maďarsku, foto: Michael Zelinka / INCORP images
Josef Mráček DNES 13:07
Sdílej:

Po odstoupení v Zandvoortu zůstává Lando Norris pro McLaren klíčovým jezdcem v boji šampionátu jezdců a šéf týmu Andrea Stella věří, že nyní může ukázat svůj plný potenciál.

McLaren si po Zandvoortu stále velmi cení Landa Norrise, a šéf týmu Andrea Stella upozornil, že britský jezdec by mohl ukázat svůj plný potenciál právě po nepříjemném odstoupení v Nizozemsku. Norris se držel těsně za týmovým kolegou a lídrem šampionátu Oscarem Piastrim, když mu osm kol před koncem závodu kouř začal unikat z MCL39. „Motor prostě vypnul a tím to skončilo,“ litoval Norris, který byl nucen závod okamžitě ukončit.

Brit otevřeně přiznal, že teď už může jen zkusit vyhrát každý závod, protože jeho ztráta na Piastriho se v pořadí jezdců zvýšila na 34 bodů. V této sezóně Norris udělal pod tlakem několik chyb, a Stella proto očekává, že právě teď může vystoupit jako nečekaný kandidát na titul.

„Je to velmi vyspělý člověk,“ popsal Stella po závodě. „Je jedním z nejférovějších a nejvyrovnanějších, řekl bych téměř důvěryhodných lidí, a to ještě předtím, než se projeví jako jezdec. Když říká, že dá do toho vše, znamená to, že se pokusí ze svého neuvěřitelného talentu vytěžit ještě více. Těším se, až uvidím, co všechno Lando dokáže projevit.“

Kimi Antonelli

Mercedes udržuje všechny v napětí: Toto Wolff vysvětluje odklad podpisů jezdců

Italský manažer zdůraznil, že McLaren poskytne Norrisovi maximální podporu, aby si udržel bojovného ducha. „Myslím, že se to stane velmi přirozeně a pokud vůbec, můžeme vidět ještě lepší verzi Landa, protože teď je čas vytěžit z něj to, co ještě zbývá. Těším se na to, co ukáže v nadcházejících závodech. Jsem si jistý, že to bude skvělá podívaná a že souboj s Oscarem bude ještě zajímavější.“

Stella připomněl, že filozofie týmu zůstává neměnná. Oba jezdce chtějí podporovat rovnocenně a nechat je bojovat o titul co nejférovějším způsobem, bez ohledu na 18 bodů, které Norris ztratil kvůli technickému problému.

„Pro tým je důležité, aby závodil stejným způsobem, jako doposud,“ uvedl Ital. „Zachováváme neutralitu, podporujeme aspirace obou jezdců, Landa i Oscara, vyváženě, férově a sportovně. A v tom budeme pokračovat. Nepředpokládám, že by situace v Zandvoortu změnila přístup týmu.“

McLaren tak jasně dává najevo, že i přes nepřízeň osudu zůstává Norris klíčovou postavou v boji o šampionát a může se z něj nyní stát ještě silnější soupeř. Podpora týmu a jeho osobní odhodlání slibují napínavé závody a potenciálně zcela novou dimenzi Norrisova výkonu.

Sdílej Sdílej
Vstoupit do diskuze
Témata:
Lando Norris McLaren
Stalo se
Novinky
Frédéric Vasseur

Fred Vasseur po kolizi Kimiho Antonelliho a Charlese Leclerca: Kimi se poté zachoval dobře

Šéf Ferrari Frédéric Vasseur potvrdil, že Andrea Kimi Antonelli po kolizi s Charlesem Leclercem osobně navštívil garáž a omluvil se týmu.

Novinky
Kimi Antonelli v Zandvoortu

Toto Wolff hájí Kimiho Antonelliho: Chceme, aby šel do soubojů

Toto Wolff hájí Kimiho Antonelliho po kolizi s Charlesem Leclercem a zdůrazňuje, že odvážné manévry jsou součástí jeho růstu.

Novinky
Carlos Sainz v Zandvoortu

Carlos Sainz udeřil na komisaře: Trest je nepřijatelný, chci vysvětlení

Carlos Sainz oznámil, že se jako člen představenstva GPDA hodlá zasadit o zlepšení úrovně rozhodování komisařů, které označil za „nepřijatelné“. Chce prostřednictvím své pozice přispět k transparentnějším a spravedlivějším pravidlům pro všechny jezdce.

Novinky
Lando Norris po vítězství v Maďarsku

Zlomil Zandvoort Landa Norisse? McLaren očekává, že ukáže lepší verzi sebe sama

Po odstoupení v Zandvoortu zůstává Lando Norris pro McLaren klíčovým jezdcem v boji šampionátu jezdců a šéf týmu Andrea Stella věří, že nyní může ukázat svůj plný potenciál.

Novinky
Kimi Antonelli

Mercedes udržuje všechny v napětí: Toto Wolff vysvětluje odklad podpisů jezdců

Mercedes má podle všeho jasno, že i v roce 2026 bude spoléhat na George Russella a Kimiho Antonelliho. Oficiální potvrzení jezdecké sestavy ale zatím stále chybí.

Novinky
Kimi Antonelli v Zandvoortu

Kimi Antonelli doplnil svůj názor ke kolizi s Charlesem Leclercem

Andrea Kimi Antonelli přišel v Zandvoortu o šanci na dobrý výsledek po kolizi s Charlesem Leclercem v zatáčce číslo 3. Za incident dostal nováček ve Formuli 1 desetisekundový trest.

Novinky
Lewis Hamilton v Zandvoortu

Další rána pro Lewise Hamiltona: Na Monzu dostal penalizaci ztráty pozic na startu

Lewis Hamilton obdržel od komisařů trest za svou jízdu na cestě na startovní rošt při Velké ceně Nizozemska. 
Novinky
Oscar Piastri a Lando Norris

Oscar Piastri není spokojený: Šampionát se může ještě změnit

Oscar Piastri po dramatickém závodě v Zandvoortu zůstává nohama na zemi, přestože vede šampionát o 34 bodů. Australský jezdec upozorňuje, že sezóna je ještě dlouhá a jakékoli podcenění soupeřů by ho mohlo stát body i vítězství.
Novinky
Charles Leclerc v Zandvoortu

Charles Leclerc po havárii v Zandvoortu: Antonelli byl příliš agresivní

Charles Leclerc v Zandvoortu nedokončil závod kvůli kolizi s Kimim Antonellim. Pro Ferrari to byla další bolestná ztráta bodů a pro Leclerca frustrující vyústění víkendu, který začal slibně.
Novinky
Lando Norris v Holandsku

Smůla Landa Norrise: Selhání motoru snížilo šance na titul

Lando Norris zažil velkou ránu, když musel v Zandvoortu odstoupit z Velké ceny Holandska. Přesto zůstává optimistický ohledně svých šancí na zisk titulu v letošní sezóně.
Novinky
Lewis Hamilton v Zandvoortu

Hořký konec pro Lewise Hamiltona v Nizozemsku: Noční můra Ferrari pokračuje

Pro Lewise Hamiltona se Velká cena Nizozemska změnila v noční můru, když narazil do zdi a musel závod předčasně ukončit. Incident znamenal další ztrátu bodů pro Ferrari.

Grand Prix
Oscar Piastri zvítězil v Holandsku

GP Holandska: Oscar Piastri vítězí v dramatickém Zandvoortu, pódium Isacka Hadjara zastínilo tragédii Ferrari

Oscar Piastri měl v Zandvoortu navrch nad Landem Norrisem, ale vítězství si musel vybojovat při dvou restartech za Safety Carem. Jeho triumf stvrdil až šokující motorový výpadek týmového kolegy. Překvapením závodu se stal Isack Hadjar