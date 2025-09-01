Zlomil Zandvoort Landa Norisse? McLaren očekává, že ukáže lepší verzi sebe sama

Po odstoupení v Zandvoortu zůstává Lando Norris pro McLaren klíčovým jezdcem v boji šampionátu jezdců a šéf týmu Andrea Stella věří, že nyní může ukázat svůj plný potenciál.
McLaren si po Zandvoortu stále velmi cení Landa Norrise, a šéf týmu Andrea Stella upozornil, že britský jezdec by mohl ukázat svůj plný potenciál právě po nepříjemném odstoupení v Nizozemsku. Norris se držel těsně za týmovým kolegou a lídrem šampionátu Oscarem Piastrim, když mu osm kol před koncem závodu kouř začal unikat z MCL39. „Motor prostě vypnul a tím to skončilo,“ litoval Norris, který byl nucen závod okamžitě ukončit.
Brit otevřeně přiznal, že teď už může jen zkusit vyhrát každý závod, protože jeho ztráta na Piastriho se v pořadí jezdců zvýšila na 34 bodů. V této sezóně Norris udělal pod tlakem několik chyb, a Stella proto očekává, že právě teď může vystoupit jako nečekaný kandidát na titul.
„Je to velmi vyspělý člověk,“ popsal Stella po závodě. „Je jedním z nejférovějších a nejvyrovnanějších, řekl bych téměř důvěryhodných lidí, a to ještě předtím, než se projeví jako jezdec. Když říká, že dá do toho vše, znamená to, že se pokusí ze svého neuvěřitelného talentu vytěžit ještě více. Těším se, až uvidím, co všechno Lando dokáže projevit.“
Italský manažer zdůraznil, že McLaren poskytne Norrisovi maximální podporu, aby si udržel bojovného ducha. „Myslím, že se to stane velmi přirozeně a pokud vůbec, můžeme vidět ještě lepší verzi Landa, protože teď je čas vytěžit z něj to, co ještě zbývá. Těším se na to, co ukáže v nadcházejících závodech. Jsem si jistý, že to bude skvělá podívaná a že souboj s Oscarem bude ještě zajímavější.“
Stella připomněl, že filozofie týmu zůstává neměnná. Oba jezdce chtějí podporovat rovnocenně a nechat je bojovat o titul co nejférovějším způsobem, bez ohledu na 18 bodů, které Norris ztratil kvůli technickému problému.
„Pro tým je důležité, aby závodil stejným způsobem, jako doposud,“ uvedl Ital. „Zachováváme neutralitu, podporujeme aspirace obou jezdců, Landa i Oscara, vyváženě, férově a sportovně. A v tom budeme pokračovat. Nepředpokládám, že by situace v Zandvoortu změnila přístup týmu.“
McLaren tak jasně dává najevo, že i přes nepřízeň osudu zůstává Norris klíčovou postavou v boji o šampionát a může se z něj nyní stát ještě silnější soupeř. Podpora týmu a jeho osobní odhodlání slibují napínavé závody a potenciálně zcela novou dimenzi Norrisova výkonu.
