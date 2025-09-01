Mercedes udržuje všechny v napětí: Toto Wolff vysvětluje odklad podpisů jezdců

Mercedes má podle všeho jasno, že i v roce 2026 bude spoléhat na George Russella a Kimiho Antonelliho. Oficiální potvrzení jezdecké sestavy ale zatím stále chybí.
Mercedes si stále nechává čas na doladění detailů smlouvy George Russella pro sezónu 2026, než oficiálně potvrdí složení svého jezdeckého dua. Šéf týmu Toto Wolff zdůraznil, že i když je jasné, že oba piloti zůstanou, je potřeba doladit drobnosti kolem cestování a marketingových povinností.
„S Georgem musíme doladit pár věcí, například cestování a dny věnované marketingu. Je zkušený a je pro nás důležité o tom otevřeně mluvit,“ vysvětloval Wolff. Cílem je podle něj zajistit, aby oba jezdci podávali co nejlepší výkony, a zároveň je odlehčit od náročných mediálních a marketingových povinností.
Russell sám již dříve uvedl, že během letní přestávky nechce podepisovat novou smlouvu, protože jeho hlavní prioritou je odpočinek a nabití sil před zbytkem sezóny. Toto rozhodnutí ale nepředstavuje překážku pro budoucí dohodu, která je stále na stole.
Wolff opakovaně zdůraznil, že složení Russell–Antonelli je pro Mercedes správné a že není třeba čekat na velké oficiální oznámení. „Vždy říkám, že nebude žádná velká zpráva, protože my to děláme. Pokračujeme s oběma, samozřejmě,“ řekl rakouský manažer.
Co se týče samotného oznámení, Wolff upřesnil: „Bude oznámení v Monze? Ne, ale ani to nebude velké oznámení. Jen vám dáme vědět, že jsme smlouvu podepsali.“ Tým tak ponechává formalitu spíše interní, bez velkého mediálního cirkusu.
Mercedes aktuálně drží třetí místo v Poháru konstruktérů, se ztrátou 12 bodů na Ferrari a náskokem 34 bodů před Red Bullem. Russell přitom přispěl k týmovému zisku 74 % bodů, což potvrzuje jeho klíčovou roli v týmu.
Naopak Antonelli má za sebou složitější období, kdy nasbíral jen jeden bod z posledních pěti závodů. I přesto ho však Wolff a Russell stále brání, zdůrazňují jeho potenciál a učí se z nováčkovských chyb. „Je mladý, učí se a věřím, že jeho výkony se zlepší,“ dodal Wolff.
