Zklamaný Hamilton po tréninku v Džiddě: „Dostat se do top 10 by byl úspěch“

Lewis Hamilton přiznal, že bude mít co dělat, aby se dostal do třetího kvalifikačního kola během Velké ceny Saúdské Arábie, po poměrně nenápadném pátku, kdy se mu nedařilo najít optimální nastavení pro své Ferrari, informuje Motorsport.com. V druhém tréninku, který se jel ve stejném čase jako kvalifikace a závod, skončil až na 13. místě, když za svým týmovým kolegou Charlesem Leclercem zaostal o šest desetin a za vedoucím McLarenem Landa Norrise o 1,1 sekundy. Přestože po pátečním tréninku nebyl důvod k panice, Hamilton zůstával realista ohledně svých šancí na výrazný pokrok v kvalifikaci.

„Snažím se zjistit, jestli se dostanu do desítky, momentálně to vypadá těžce,“ povzdechl si Hamilton. „Není to nejlepší, měli jsme problémy se zahříváním pneumatik. Obvykle se v sobotu situace zlepší, ale pro mě už není moc kam jít, když už teď nejsem v top 10. Doufám, že přes noc provedeme nějaké změny a auto zlepšíme. V některých chvílích během tréninku to vypadalo dobře, ale jakmile jsem nasadil měkké pneumatiky, výkon nebyl takový, jaký jsem očekával."

Hamilton plánuje provést změny na svém autě, aby zlepšil jeho výkon, a přiznal, že se během víkendu zaměří na spolupráci se svým týmovým kolegou. „Možná,“ uvažoval Hamilton o možnosti přizpůsobení nastavení podle Leclercových údajů. „Budeme spolupracovat a zjistíme, co můžeme zlepšit. V obou trénincích jsme zkoušeli různé nastavení na obou autech, abychom zjistili, co nám přinese nejlepší výsledky, a to jak u aerodynamiky, tak u dalších parametrů."

Leclerc také nebyl zdrženlivý, pokud šlo o změny v nastavení svého Ferrari SF-25, který měl na zádech speciální zadní křídlo přizpůsobené dlouhým rovinkám v Džiddě. „Udělali jsme dobrý krok při zkoumání různých možností a mám v hlavě jasnou představu, co chci udělat,“ řekl Leclerc. „Jdeme tím směrem, a doufám, že se to vyplatí, až přijdeme do kvalifikace."

Leclerc se rozhodl změnit auto výrazně, což podle něj vedlo k velmi pozitivnímu dni. „Udělali jsme velké změny, ale byl to pozitivní den, protože jsem se hodně naučil. Myslím, že když vše dostaneme do správného okna, auto nám přinese více výkonu,“ dodal Monačan.