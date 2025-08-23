Zklamání u Alpine, spokojenost u Haasu: Esteban Ocon odhaluje rozdíl

Esteban Ocon měl u Alpine těžké období, kdy ho problémy týmu omezovaly. V Haasu naopak našel tým, kde se otevřeně komunikuje a všichni spolupracují, což mu umožňuje jezdit tak, jak umí.
Esteban Ocon po svém přestupu z Alpine do Haasu našel prostředí, které mu v F1 konečně vyhovuje. „Nebylo vždy snadné být vyslyšen,“ připomněl Ocon své zkušenosti z Enstone ještě před odchodem z Alpine před letní přestávkou F1 2024. „A právě proto některé problémy přetrvávaly i po pěti letech v týmu.“
Při podpisu smlouvy s Haasem pro sezonu 2025 si Ocon slíbil, že vytvoří efektivní „kruh komunikace“, který zajistí hladký chod týmu. Na rozdíl od Alpine, kde se problémy spíše zhoršovaly, v Haasu našel přesně to, co hledal. „Ve srovnání s předchozí zkušeností je to zdravé prostředí,“ řekl pro Motorsport.com. „Nikdo se zde za ničím neskrývá. Pokud něco neuděláme správně, probereme to a snažíme se to neopakovat. A mluvíme o tom okamžitě po závodě.“
Ocon oceňuje motivaci celého týmu. „Tento tým je neuvěřitelně motivovaný. Může to znít bláznivě, ale viděl jsem lidi v minulosti, kteří nebyli motivovaní, i ve světě F1. To je asi to nejhorší,“ vysvětloval francouzský jezdec. „Jako pilot, který dává do práce celé srdce a snahu připravit vše perfektně před vstupem na trať, je těžké vidět někoho, kdo se jen dívá na svůj telefon v pondělí ráno. A to jsem zažil.“
Přesto Ocon uznává, že ani Haas není dokonalý. „Samozřejmě je tu co zlepšovat, ale máme pevný základ a postupujeme vpřed. A jsem spokojený s tím, jak to zatím funguje.“ Už od začátku ho nadchlo, že tým okamžitě přizpůsobil volant jeho potřebám. „Navrhnout volant s dvojitou spojkou trvalo týmu jen měsíc, což bylo neuvěřitelné. Nikdy jsem neviděl, že by něco takového udělal jiný tým, ani ty velké, se kterými jsem pracoval.“
Haas dokázal rychle reagovat i po špatném startu v Austrálii, kdy oba monoposty trpěly nestabilitou při vysokých rychlostech. „Mluvil jsem s Ayaem o mnoha věcech v týmu a byl jsem opravdu ohromen tím, jak tým reagoval po tom závodě. Nikdo se neskrýval, všichni přišli jako jeden tým, aby problémy vyřešili.“
I když Haas zatím patří spíše ke středu pole, Ocon věří, že nové technické pravidla pro sezonu 2026 mohou poskytnout platformu pro boj s nejlepšími týmy. „Potřebujeme jen rychlejší základnu. Uvidíme, co přinese příští rok, ale pokud budeme mít slušnou platformu na trati, budeme připraveni bojovat naplno,“ uzavřel francouzský jezdec.
