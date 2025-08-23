Sebastian Vettel kritizuje směr F1: Budoucnost vidí v návratu k motorům V10

Sebastian Vettel podpořil návrat motorů V10 do Formule 1, které podle něj měly nezaměnitelný zvuk a charakter. „Nešlo jen o výkon, ale i o emoce, které dokázaly probudit v každém fanouškovi,“ řekl čtyřnásobný mistr světa.
Sebastian Vettel se opět zapojil do debaty o budoucnosti Formule 1 a kriticky zhodnotil současná pravidla. Čtyřnásobný mistr světa v rozhovoru pro Auto Motor und Sport zpochybnil směr, kterým se seriál ubírá, a zejména složitost a náklady současných hybridních motorů označil za problematické. „Současný motor je příliš drahý. Kromě nálepky ‚Hybrid‘ nedošlo k žádnému přenosu technologií do sériové výroby, protože je to příliš složité a drahé,“ uvedl Vettel.
Vettel zdůraznil, že Formule 1 musí zůstat vyrovnaná a zároveň dostupná. „Z pohledu závodění musí být soutěž co nejvyrovnanější, aniž by se poškodil duch Formule 1. A lidé by si sport stále měli být schopni dovolit,“ řekl a dodal, že je důležité hledat způsoby, jak udržet šampionát zajímavý pro fanoušky i pořadatele.
Vettel rovněž otevřel širší téma fanouškovské zkušenosti a organizace závodů. „Grand prix je velká událost s obrovským publikem. To mi umožňuje zkoumat nové věci. Jak dostanu diváky na okruh a zpět? Co lidé konzumují na místě? Odkud věci pocházejí a jak přispívají k tomu, aby byla akce skvělá?“ ptal se bývalý jezdec Red Bullu.
Jedním z nejvíce diskutovaných bodů jeho komentáře je návrat k motorům V10. Vettel zdůraznil, že tato éra byla součástí zážitku z F1 a přinesla jedinečný zvuk, který fanoušci milovali. „Ještě jsem mohl zažít, jaké to je a jak to zní. A to je součástí show a celého zážitku Formule 1. Dříve jste na okruh nejezdili jen kvůli tomu, kdo vyhraje, ale abyste nasáli všechno to kouzlo kolem závodu,“ vysvětlil.
Vettel dále poukázal, že dnes roste generace, pro kterou zvuk V10 není tak zásadní, ale stále by mohl být vzrušující. „Otázka je, zda musí být motor relevantní pro silniční vozy. Nemyslím si, že ano,“ dodal a zdůraznil, že zábava by měla hrát v F1 větší roli než přenos technologií do běžné výroby.
Zároveň německý závodník připustil, že jakýkoli návrat k větším motorům by musel respektovat environmentální hlediska. „Muselo by se to udělat tak, aby to minimalizovalo dopad na životní prostředí. Botu, kterou koupím, musí být vyrobena způsobem, který neškodí životnímu prostředí a zajišťuje spravedlivé pracovní podmínky. Totéž platí pro auta a motorsport. Bylo by škoda, kdyby sport, který známe, přestal existovat. Je normální, že se mění,“ uzavřel Vettel.
