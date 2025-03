Ferrari vsadilo na risk: Zůstali na suchých pneumatikách, ale výsledek je katastrofální

Třináct kol před koncem Velké ceny Austrálie začal na části okruhu Albert Park silný déšť, který zkomplikoval situaci jezdcům. Charles Leclerc a Lewis Hamilton se v té době pohybovali na šesté a osmé pozici, zatímco vozy McLarenu se na mokré trati dostaly do potíží – Oscar Piastri se dokonce roztočil. Vedení závodu tak převzal Lando Norris, který neváhal a zamířil do boxů pro přechodné pneumatiky.

Max Verstappen využil rozhodnutí zůstat na trati a krátce se dostal do vedení. Jak však déšť zesílil a podmínky se staly stále náročnějšími, Red Bull ho po dvou kolech povolal do boxů na přezutí pneumatik.

Mezitím Oscar Piastri nezvládl kluzkou trať, skončil mimo dráhu a spadl na poslední místo. Ferrari se rozhodlo nezajed do boxů okamžitě a své jezdce, Hamiltona a Leclerca, nechalo na trati o několik kol déle, než většina týmů. Až po 47. kole, kdy byly vyvěšeny žluté vlajky kvůli nehodám Bortoleto a Lawsona, se Ferrari rozhodlo přezout na přechodné pneumatiky.

Tato strategie sice přivedla Hamiltona a Leclerca na pozice těsně za Norrisem, ale následný pit stop je stáhl na deváté a desáté místo po restartu závodu.

Fred Vasseur označil situaci během Velké ceny Austrálie za neobvyklou, když první dvě sekce okruhu zůstaly suché, zatímco třetí byla zasažena silným deštěm. „Byla to zvláštní situace, protože první a druhý sektor byly stále suché, zatímco třetí byl úplně mokrý. Myslím, že to byla taková sázka, že Red Bull a my jsme vsadili na to, že musíme zůstat na trati a počkat na poslední část závodu se suchými pneumatikami.“ Tým Ferrari, stejně jako Red Bull, vsadil na strategii zůstat na suchých pneumatikách až do posledních kol, což se však ukázalo jako chybný krok, jak přiznal Vasseur, informuje Sky Sports.

Po výměně pneumatik za přechodné směsi se Hamilton a Leclerc propadli na deváté a desáté místo. Někteří experti, včetně Martina Brundla, naznačili, že Ferrari mohlo zůstat na suchých pneumatikách déle, ale David Croft a Ted Kravitz varovali před nebezpečím tohoto rozhodnutí v deštivých podmínkách.

Hamilton po závodě vyjádřil zklamání, že dostal jiné informace o dešti než Leclerc, což vedlo k nesouladu v týmové strategii. Vasseur vysvětlil, že tým neměl k dispozici přesné senzory pro detekci deště, a že rozhodnutí vycházející z intuice a dostupných dat byla těžká, zejména v takto nejasných podmínkách.

Druhý závod sezóny se uskuteční již tento víkend na okruhu v Šanghaji, kde se pojede Velká cena Číny. Tento závod bude zároveň prvním sprintovým víkendem letošního roku.