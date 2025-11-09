Max Verstappen po fiasku v kvalifikaci odstartuje z boxové uličky

Max Verstappen v Brazílii
Max Verstappen v Brazílii, foto: Red Bull Content Pool
Josef Mráček VČERA 15:55
Max Verstappen odstartuje závod na Interlagosu z boxové uličky poté, co byl už v Q1 vyřazen z kvalifikace. Red Bull po neúspěchu provedl změny v nastavení vozu, což šampiona čeká náročná stíhací jízda.

Max Verstappen zažívá v Brazílii víkend, na který bude chtít co nejrychleji zapomenout. Čtyřnásobný mistr světa skončil v kvalifikaci už v první části na šestnáctém místě a do hlavního závodu odstartuje z boxové uličky. Red Bull se tak ocitl v nezvyklé situaci, protože poprvé od Velké ceny Japonska 2006 se ani jeden z jeho jezdců nedostal do Q2. Yuki Tsunoda obsadil devatenácté místo a tým tak čeká náročná neděle.

„Auto prostě nemá přilnavost,“ posteskl si Verstappen po kvalifikaci. „Zkoušeli jsme několik změn, ale nic nefungovalo. Auto vůbec nereaguje, a to je opravdu frustrující. Něco je úplně špatně.“ Red Bull měl přitom největší problémy v prostředním sektoru, kde je potřeba vysoký přítlak, tedy v oblasti, která bývá jeho tradičně silnou stránkou.

Ve snaze situaci zlepšit Verstappen vyzkoušel i starší verzi podlahy, ale ani to nepřineslo kýžený efekt. Tým se proto rozhodl provést zásadní úpravy monopostu, což znamená porušení parc fermé a automatický start z boxové uličky. Cílem je získat nové poznatky a alespoň částečně snížit ztrátu výkonu, která Red Bull v Brazílii trápí.

Lewis Hamilton

Hrozivý víkend pro Lewise Hamiltona: Brazilská kvalifikace končí fiaskem

Podle informací portálu Motorsport se Red Bull rozhodl využít situace k nasazení nových komponent pohonné jednotky, pravděpodobně včetně zcela nového motoru. Překročení povoleného počtu dílů sice znamená penalizaci, ale vzhledem k horší startovní pozici jde o logický krok. Verstappen tak do závodu vyrazí z boxové uličky s čerstvým motorem a upraveným nastavením vozu.

„Můžu zapomenout na titul,“ přiznal zklamaně Verstappen po sobotní kvalifikaci. Přesto Red Bull věří, že agresivní strategie s novým motorem může alespoň částečně zachránit jeho šance na pátý titul. Po sprintovém vítězství Landa Norrise totiž Verstappen ztrácí na vedoucí pozici šampionátu už 39 bodů.

Zatímco Verstappen začne hlavní závod z boxové uličky, Norris vyrazí z pole position a Yuki Tsunoda se díky Verstappenově penalizaci posune na osmnácté místo. Fanoušci se tak mohou těšit na typickou stíhací jízdu Verstappena, která by mohla dramaticky ovlivnit dění na Interlagosu.

